Damar yolu sekiz kez bulunamadı! Seri katilin idamı iptal edildi

29 Şubat 2024 08:12 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 08:17

Üç eyalette beş cinayetten hüküm giyen ve daha fazlası da olduğu düşünülen 73 yaşındaki seri katil Thomas Eugene Creech, 1974'te hapsedildi.

Creech, 1981'de hapishanede 22 yaşındaki mahkum arkadaşı David Dale Jensen'i öldüresiye dövdüğünde ömür boyu hapis cezası idam cezasına döndü.

DAMAR YOLU SEKİZ KEZ BULUNAMADI

Creech, sabah 10'da bir sedyeyle Idaho Güvenlik Kurumu'ndaki infaz odasına götürüldü.

Ceza infaz kurumu müdürü Josh Tewalt, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, üç tıbbi ekip üyesinin serum takmak için sekiz kez damar yolu bulmayı denediğini söyledi.

İNFAZ İPTAL EDİLDİ

Kollarında, bacaklarında, ellerinde ve ayaklarında damar yolu açmaya çalıştılar. Her girişim birkaç dakika sürse de damar yolu açılamadığı için infaz iptal edildi.

Idaho Ceza İnfaz Kurumu, Creech'e yönelik ölüm emrinin süresinin dolduğunu ve sonraki adımları değerlendirdiğini söyledi.

Creech'in avukatları, "kötü bir şekilde başarısız olan infaz girişiminin" bakanlığın "insancıl ve anayasal bir infazı gerçekleştirme konusundaki yetersizliğini" kanıtladığını söyleyerek ABD bölge mahkemesinde derhal yeni bir tutuklama talebinde bulundu.