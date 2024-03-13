'Demir akciğer adam' 78 yaşında öldü: 72 yılını metal kapsülde geçirdi

13 Mart 2024 16:03 - Güncelleme : 13 Mart 2024 16:04

Demir akciğer (Iron Lung) olarak adlandırılan bir makinenin içinde 70 yılı aşkın süredir yaşayan Paul Alexander 78 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık hizmetleri için bağış toplayan bir kuruluş, Texaslı Alexander'ın Pazartesi günü vefat ettiğini doğruladı ancak fazla ayrıntı vermedi.

Alexander, 1952 yılında altı yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle boynundan aşağısı felç olduktan sonra demir akciğer makinesine bağlı yaşamak zorunda kaldı.

Kendi başına nefes alamayan Alexander, yeni teknolojiler ortaya çıksa da 70 yıldan fazla bir süre boyunca nefes almak için demir akciğer makinesinden vazgeçmedi.

FİZİKSEL KISITLAMALARI ONA ENGEL OLAMADI

Fiziksel kısıtlamalarına rağmen Alexander, kitapları yayınlanmış bir yazar, avukat ve hevesli bir gezgin olarak çok şey başardı.

Alexander'ın ölümü, bağış toplama sitesi GoFundMe sayfasına yazan organizatör ve engelli hakları aktivisti Christopher Ulmer 12 Mart Salı günü yaptığı açıklamda, "Paul Alexander, 'Demir Akciğerli Adam', dün vefat etti. Hikayesi dünyanın dört bir yanındaki insanları olumlu yönde etkileyerek çok uzaklara ulaştı. Paul, hatırlanmaya devam edecek inanılmaz bir rol modeldi." ifadelerine yer verdi.

58 BİN VAKA İLE ABD TARİHİNİN EN KÖTÜ SALGINI

Alexander'ın kardeşi Philip ise, "Kardeşimin bağış kampanyasına bağışta bulunan herkese çok minnettarım. Bu sayede son birkaç yılını stressiz geçirebildi." ifadelerini kulladı.

Alexander, 1946'da doğduğundan beri pek çok zorlukla karşılaştı. Çoğu çocuk olmak üzere yaklaşık 58.000 vakayla ABD tarihinin en kötü çocuk felci salgınından etkilendi.

Alexander, vücudunun ölümcül hastalıkla mücadele etmesine yardımcı olmak için demir bir akciğere yerleştirildi. O zamandan beri hayatta kalmak için boynundan ayaklarına kadar makineye bağlıydı.

ÇOCUK FELCİ NEDİR?

Çocuk felci, merkezi sinir sisteminin solunum fonksiyonunu etkileyen ve kas güçsüzlüğüne ve felce neden olabilen bulaşıcı bir viral hastalıktır. Kirlenmiş su ve yiyecekler yoluyla veya enfekte bir kişiyle temas yoluyla bulaşır.

1950'li yıllarda geliştirilen ve kullanılmaya başlanan aşının yaygınlaşmasıyla birlikte dünya genelinde büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır. Hastalık bugün sadece Nijerya, Pakistan ve Afganistan'da devam ediyor.

Yaklaşık 20 yıllık kapsamlı bir kampanyanın ardından Hindistan'da çocuk felci kısa süre önce yok edildi ve sürekli ağızdan ve enjekte edilen aşılarla salgın başarılı bir şekilde sona erdirildi.