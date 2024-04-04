Devrim Muhafızlarına ait karakol ve askeri tesislere eş zamanlı saldırı

04 Nisan 2024 13:08 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:08

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, "Rask ve Çabahar'daki askeri üslerimize yönelik terör saldırıları gerçekleşti. Durum kontrol altında ve ilgili detaylı bilgiler daha sonra paylaşılacak." ifadelerine yer verdi

Merhameti, daha sonra devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırıların ardından karşılık verilmesiyle çıkan çatışmalarda 3 İranlı güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Devlet televizyonu, uzun süren çatışmalar sonucunda hayatını kaybeden İranlı güvenlik görevlilerinin sayısının 11'e çıktığını duyurdu. Ayrıca, saldırganlardan 16'sının da öldürüldüğü belirtildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Sistan-Beluçistan eyaletinin Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Rıza Dilberi, saldırganların tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar Çabahar'da teröristlere yönelik operasyonların devam edeceğini ifade etti.

​​​​​​​Ceyşu'l Adl örgütü, sosyal medya hesaplarından saldırıları üstlendi.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.