Japon savaş uçakları Çin'e ait uçaklara önleme uçuşu yaptı

14 Mart 2024 10:05 - Güncelleme : 14 Mart 2024 10:25

Ulusal basındaki habere göre, Çin'e ait iki bombardıman uçağı ve bir gözetleme uçağına karşı Japon savaş uçakları havalandı.

Habere göre, Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF) yayımladığı haritada, Çin'e ait nükleer kapasiteli H6 ve Y9 tip uçakların ihtilaflı sular üzerindeki seyri gösterildi.

ÖNLEME UÇUŞU YAPILDI

Miyako Boğazı ile Okinawa arasında seyreden ve Batı Pasifik'e doğru sorti gerçekleştiren Çin'e ait 3 uçağa karşı Japonya'ya ait savaş uçakları önleme uçuşu yaptı.

SDF'nin açıklamasında, "Y-9 istihbarat uçağı ve H-6 bombardıman uçakları Pasifik Okyanusu üzerindeyken, Çin'e ait bir insansız hava aracının da bu hava sahasında uçtuğu tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.