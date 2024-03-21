21 Mart 2024 05:21 - Güncelleme : 21 Mart 2024 05:22
Dominik Cumhuriyeti'nde hapishanede yangın faciası: 11 mahkum öldü
Dominik Cumhuriyeti'nde bir hapishanede yangın çıktı. Facia sonrası hapishanedeki 11 mahkum hayatını kaybetti.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'ya bağlı La Victoria Ulusal Cezaevi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yerel basında çıkan habere göre, yangında 11 mahkum yaşamını yitirdi, dumandan etkilenen bazı kişiler hastaneye kaldırıldı.
Başsavcılık, yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
MAHKUMLAR BAŞKA HAPİSHANEYE NAKLEDİLDİ
Yangının ardından 300 mahkumun başka bir hapishaneye nakledildiği bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı