Donald Trump bir kez daha hakim karşısında
Eski ABD Başkanı Donald Trump, yazar E. Jean Carroll'un kendisine açtığı "zarar tazminatı" davası nedeniyle New York'ta bir kez daha hakim karşısına çıktı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, yazar E. Jean Carroll'un açtığı "zarar tazminatı" davası kapsamında Manhattan federal mahkemesine gönüllü olarak gelerek hakim karşısına çıktı.
Carroll'un avukatı Shawn Crowley, açılış konuşmasında daha önce Trump'ın müvekkiline cinsel saldırıda bulunduğuna dair bir kararın olduğunu belirtti. Crowley, "Donald Trump, E. Jean Carroll'a cinsel saldırıda bulundu. Bir akşam onu boş bir mağazada yalnız yakalamayı başardı ve ona cinsel saldırıda bulundu. Bu bir gerçek" dedi.
NEFRET VE TEHDİT MESAJLARI YAĞIYOR
Crowley ayrıca, Trump'ın yaptığı açıklamaların müvekkilini zor durumda bıraktığını ve Carroll'un hayatının her gününü takipçilerinden gelen nefret ve tehdit mesajlarından korkarak yaşamak zorunda kaldığını savundu.
'TRUMP'TAN FAYDALANDI'
Donald Trump'ın avukatı Alina Habba mahkemede yaptığı savunmada, E. Jean Carroll'un cinsel saldırı iddialarını ortaya atmasından bu yana kariyerinde ilerleme kaydettiğini söyledi. Carroll'ın Trump'ın bazı ifadelerini “talih kuşuna” çevirmeye çalıştığını iddia eden Habba, Carroll'un dava sayesinde yeniden ilgi odağı haline geldiğine dikkat çekti.
CENAZE NEDENİYLE DURUŞMAYA GELEMEYECEK
Eşi Melania Trump'ın annesinin cenaze töreni nedeniyle Perşembe günkü duruşmayı kaçıracağını açıklayan Trump, Türkiye saati ile çarşamba günü yapılacak olan duruşmaya katılıp katılmayacağını ise belirtmedi.