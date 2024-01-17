Donald Trump bir kez daha hakim karşısında

17 Ocak 2024 08:59 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:06

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yazar E. Jean Carroll'un açtığı "zarar tazminatı" davası kapsamında Manhattan federal mahkemesine gönüllü olarak gelerek hakim karşısına çıktı.

Carroll'un avukatı Shawn Crowley, açılış konuşmasında daha önce Trump'ın müvekkiline cinsel saldırıda bulunduğuna dair bir kararın olduğunu belirtti. Crowley, "Donald Trump, E. Jean Carroll'a cinsel saldırıda bulundu. Bir akşam onu boş bir mağazada yalnız yakalamayı başardı ve ona cinsel saldırıda bulundu. Bu bir gerçek" dedi.

NEFRET VE TEHDİT MESAJLARI YAĞIYOR

Crowley ayrıca, Trump'ın yaptığı açıklamaların müvekkilini zor durumda bıraktığını ve Carroll'un hayatının her gününü takipçilerinden gelen nefret ve tehdit mesajlarından korkarak yaşamak zorunda kaldığını savundu.

'TRUMP'TAN FAYDALANDI'

Donald Trump'ın avukatı Alina Habba mahkemede yaptığı savunmada, E. Jean Carroll'un cinsel saldırı iddialarını ortaya atmasından bu yana kariyerinde ilerleme kaydettiğini söyledi. Carroll'ın Trump'ın bazı ifadelerini “talih kuşuna” çevirmeye çalıştığını iddia eden Habba, Carroll'un dava sayesinde yeniden ilgi odağı haline geldiğine dikkat çekti.

CENAZE NEDENİYLE DURUŞMAYA GELEMEYECEK

Eşi Melania Trump'ın annesinin cenaze töreni nedeniyle Perşembe günkü duruşmayı kaçıracağını açıklayan Trump, Türkiye saati ile çarşamba günü yapılacak olan duruşmaya katılıp katılmayacağını ise belirtmedi.