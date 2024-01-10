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    • 10 Ocak 2024 08:55 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 09:04

    Donald Trump yeniden hakim karşısına çıktı: Biden seçimlere girmemi istemiyor

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber

    ABD'de eski başkan Donald Trump, yeniden hakim karşısına çıktı. 2020 başkanlık seçim sonuçlarına müdahale etmekle suçlanan Trump, duruşmanın düşürülmesini istedi.

    Abd, Mahkeme, Donald Trump, Joe Biden

    ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçim sonuçlarına müdahale etmekle suçlandığı davanın temyiz duruşması görüldü. Trump, ikisi mevcut Demokrat ABD Başkanı Joe Biden döneminde atanmış, diğeri ise Cumhuriyetçi eğilimi olan toplam üç hakimin karşısına çıktı.

    Trump'ın avukatları, eski başkanın eylemlerinin suç unsuru taşımadığını, müvekkillerinin görevi dolayısıyla yargılamadan muaf olduğunu aktardı. Kongrede azledilip suçlu bulunmadığı sürece herhangi bir mahkemede
    yargılanamayacağı belirtildi.

    "BIDEN SEÇİME GİRMEMİ İSTEMİYOR"

    Mahkemede söz almayan Trump daha sonra kaldığı otele geçerek burada kameralar karşısına çıktı. Hakkındaki yargı süreçlerini "siyasi" olarak nitelendirdi. Demokrat Biden yönetiminin kendisini 2024 seçimlerine girmekten alıkoymaya çalıştığını savundu.

    Trump, suçlamaların kendisine görevdeyken yöneltilmesi nedeniyle dokunulmazlığa sahip olduğu için düşürülmesini talep etti.

    Donald Trump yeniden hakim karşısına çıktı: Biden seçimlere girmemi istemiyor

    BİR SONRAKİ DAVA MART AYINDA

    Geçen ay yargı muafiyeti iddiasını bölge mahkemesine götüren trump, buradan ret cevabı almış, bunun üzerine iddiasını bir üst mahkeme olan temyiz mahkemesine taşımıştı. 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı iddiasıyla hakkında açılan federal davada mart ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor.

     

    Haberler>Dünya>Donald Trump yeniden hakim karşısına çıktı: Biden seçimlere girmemi istemiyor
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