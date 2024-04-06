DSÖ: Şifa Hastanesi'nde işlevselliği sağlamak dahi imkansız

06 Nisan 2024 20:46 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 20:46

DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, sosyal medya platformu X üzerinden DSÖ ve ortaklarının, bir zamanlar Gazze'deki sağlık sisteminin omurgası olan ve İsrail'in son baskınının ardından adeta mezarlığa dönüşen ve boş yapı haline gelen Şifa Hastanesi'ne ulaşmayı başardığını kaydetti.

DSÖ ekibinin görev sırasında en az 5 ceset gördüğünü belirten Ghebreyesus, "Hastane içindeki binaların çoğu büyük ölçüde yıkılmış, varlıkların çoğu hasar görmüş veya küle dönmüş. Kısa vadede minimum işlevselliği yeniden sağlamak dahi imkansız görünüyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, geriye kalan binaların gelecekte kullanılabilir olup olmadığını tespit etmek için mühendislerden oluşan bir ekibin kapsamlı bir değerlendirme yapması gerektiğini vurguladı.

ÇABALAR SONUÇSUZ KALACAK

DSÖ ve ortaklarının, Şifa Hastanesi'ndeki temel hizmetlerin yeniden sağlanmasına yönelik son çabalarının sonuçsuz kalacağını vurgulayan Ghebreyesus, Gazze'deki mevcut sağlık tesislerinin korunması çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, Gazze'de kıtlığın yaşandığını ve salgın hastalıkların yayıldığını ifade ederek, burada insani yardımların engelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve ateşkes sağlanması gerektiğine dikkati çekti.