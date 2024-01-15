DSÖ'den 100. gün mesajı: Gazze cehennemi yaşıyor!

15 Ocak 2024 07:47 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 07:48

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım girişiminde 100. gün geride kalırken bölgedeki insani kriz artık önü alınamaz bir noktaya geldi. Batı'dan aldığı destekle Filistinlileri pervasızca katletmeye devam eden İsrail, sınırlarını genişletme hedefiyle işgali tamamlamak istiyor.

"TEMİZ SUYA ERİŞİMİ OLMAYANR BİR NÜFUS"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında geride kalan 100 günü "trajedi" olarak tanımlayarak ateşkes talebini yineledi.

İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'de "büyük bir insani kriz" yaşandığının altını çizen Ghebreyesus, hastanelere gerçekleştirilen 300'den fazla saldırı ve kritik yardımlara güvenli erişimin engellenmesinden dolayı, Gazze'deki çoğu hastanenin işlev görmediğini işaret etti.

Ghebreyesus, "Hastalıklar, giderek daha küçük alanlara sıkışmak zorunda kalan ve temiz suya erişimi olmayan bir nüfus arasında yayılıyor."değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL'İN ENGELLEMELERİNE TEPKİ

"Gazze'deki insanlar cehennemde yaşıyor." diyen Ghebreyesus, ateşkes çağrısını yineledi.

Birleşmiş Milletler ve DSÖ'nün Gazze'de ihtiyaç duyulan yardımı sağlamaktan sürekli alıkonulduğunun altını çizen Ghebreyesus ayrıca İsrailli esirlere de değinerek serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.