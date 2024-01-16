Düğüne operasyon: Gelin ve damat tutuklandı

16 Ocak 2024 15:33 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 15:33

Meksika'da 22 Aralık'ta düğüne düzenlenen bir operasyonda gelin Nancy N, ve damat Clemente N. tutuklandı. Gelin ve damadın yanı sıra düğüne katılan 6 kişi de Mexico'nun Tolcua şejri yakınlarındaki bir kümes hayvanu dükkanının 4 çalışanını uyuşturucu kartelleri adına gasp edip, kaçırma suçlamasıyla tutuklandılar.

Gelin ve damadın da içinde olduğu şüphelilerin, ocak ayının başlarında Güney Meksika'da bir drone ile yarım düzine insanı öldürmekle suçlanan La Familia Michoacana olarak bilinen bir uyuşturucu karteliyle bağlantılı olduğuna inanılıyor.

Savcılar sosyal medyada Nancy N.'yi gelinlikle ve kelepçeli halde polis tarafından çevrelenmiş halde gösteren fotoğraflar ve videolar yayınladı.

Faaliyetlerde 2023'te 2022'ye göre yüzde 3,4'lük bir düşüş olmasına rağmen, çetelerin gasp eylemleri Meksika'da büyük bir sorun olmaya devam ediyor.

CBS News'e göre yetkililer, suç çetelerinin yerel kümes hayvanı ve yumurta işletmelerini ele geçirememeleri nedeniyle 47 milyon dolar kar kaybettiklerini iddia ediyor.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.