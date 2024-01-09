Dünya Covid-19'dan yakasını kurtaramıyor! Yüzlerce vakanın görüldüğü ülkede 6 kişi öldü

09 Ocak 2024 14:48 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 14:56

Hindistan, son 24 saat içinde 475 yeni COVID-19 vakası ve 6 ölüm bildirdi. Ölümler Karnataka, Chhattisgarh ve Assam'dan eyaletlerinde meydana geldi. Ülkedeki aktif vaka sayısı ise 4.002'den 3.919'a düştü.

Endişe verici bir gelişme olarak, JN.1 alttürü, Maharashtra eyaletinde hızla baskın bir varyant haline geldi. Ocak ayındaki koronavirüs örneklerine yönelik yapılan son genetik çalışmalar, JN.1 alttürünün eyaletteki vakaların neredeyse tamamını kapsadığını gösterdi.

Şehirden alınan 21 örneğin teste tabi tutulmasının ardından, örtenekler JN.1 alttürü için pozitif çıktı. Bu keşif, Maharashtra'daki JN.1 vakalarının toplam sayısını 249'a çıkardı.

VİRÜS İKİ EYALETİ DAHA ÇOK ETKİSİ ALTINA ALDI

Ülke genelinde 6 Ocak'a kadar 12 eyalette toplam 682 JN.1 vakası bildirildi. JN.1 varyant vakalarının, büyük çoğunluğu Kerala ve Karnataka eyaletlerinde yaşanırken, Delhi, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Rajasthan, Telangana, Odisha ve Haryana da etkilendi.