Dünya Meteoroloji Örgütü'nden felaket alarmı! Mart ve mayıs ayında bekleniyor

06 Mart 2024 08:38 - Güncelleme : 06 Mart 2024 11:05

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden (WMO) iklim konusunda yine karamsar bir uyarı geldi. Örgüt açıklamasına göre geçen yıl ve bu yıl normallerin üstünde sıcaklıklar getiren El Nino İçinde bulunduğumuz mart ayı ve mayıs ayında anormal hava olaylarını tetikleyebilir.

ANROMAL SICAKLAR GELİYOR

WMO yaptığı açıklamada 2023’ten itibaren yüksek sıcaklılardan sorumlu El Nino iklim düzeninin, şu sıralar etkisini biraz kaybederek zayıfladığını ancak gelecek aylarda küresel iklimi etkilemeye devam edeceğini bildirdi. Sıcaklığın bu denli yükselmesinin altında insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazlarının yattığını ifade eden WMO “Mart ve Mayıs ayları arasında neredeyse tüm kara alanlarında normallerin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor” ifadelerine yer verdi.

ANA SUÇLU: SERA GAZLARI

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo konuyla ilgili "Haziran 2023'ten bu yana her ay yeni bir aylık sıcaklık rekoru kırıldı ve 2023, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu. El Nino bu rekor sıcaklıklara katkıda bulundu, ancak ısıyı hapseden sera gazları tartışmasız ana suçludur" dedi.

EL NİNO NEDİR

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen bir iklim olayı olarak tanımlanan El Nino, okyanus sıcaklığının artması ve atmosferik basıncın değişmesi sonucunda küresel hava akımlarını etkiiyor. El Nino, genellikle 2-7 yılda bir ortaya çıkıyor ve 9-12 ay kadar sürüyor. El Nino'nun sıcaklıkları artırması sonucu olağan dışı hava değişimleri, şiddetli yağışlar ve buna bağlı sel baskınları ve orman yangıları görülebiliyor.

İklim değişikliğinin olumsuzluklardan bazıları şöyle: