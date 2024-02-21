Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze için ateşkes çağrısı!

21 Şubat 2024 19:06 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 19:06

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde ölümler 30 bine yaklaşırken sağlık sorunları da baş gösterdi. İsrail'in saldırıları altındaki Nasır Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesi artık çalışmıyor. Yaklaşık 130 hasta ve 15 sağlık çalışanı tahliye edilmeyi bekliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi. Bölgenin büyük bir kısmı imha edildi. 29 binden fazla insan öldü ve daha fazlası yaralandı. Şiddetli yetersiz beslenme, savaşın başlamasından bu yana hızlı şekilde arttı." dedi.

ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI!

"Gazze'de artık ateşkese ihtiyaç var" diyen Ghebreyesus, "Buraya sınırsız insani yardım ulaştırılması gerekiyor." diye konuştu. DSÖ, Gazze'deki insani durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini ve acil yardıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Gazze'de artık ateşkese ihtiyacın olduğuna işaret eden Ghebreyesus, buraya sınırsız insani yardım ulaştırılmasının da önemine dikkati çekti.

Hastanede hala yaklaşık 130 hasta ile en az 15 doktor ve hemşire bulunduğunu dile getiren Ghebreyesus, hastanede yoğun bakım ünitesinin artık çalışmadığını ve DSÖ'nün hastaların başka hastanelere transferine yardımcı olduğunu belirtti.