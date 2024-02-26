Dünya silah yığıyor, Yunanistan’ın Türkiye korkusu bitmiyor! İki ülkeden umudu kestiler

26 Şubat 2024 11:50 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 11:58

Türkiye’nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN’ın uçuşu Yunanistan’ı yakından ilgilendirdi. Bir dönem Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde tansiyonu yükselten Yunanistan’dan Türk savunma sanayisi ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Bayraktar TB2, KIZILELMA, ANKA-3, TCG ANADOLU ve son olarak KAAN gibi platformların tanıtımı sonrası Atina, ''Türkiye’ye yetişmeye çalışmalıyız'' gibi ifadelere yer verdi.

Rusya’nın Avrupa’yı tehditleriyle savunma sanayisinde güçlenmek isteyen Yunanistan’a ABD mühimmat, savaş uçağı hatta üs desteği verdi. ABD ile Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında Dedeağaç, Volos, Girit gibi bölgelerde üslerde faaliyetler artırıldı.

MİLYON DOLARLIK YARDIMLAR VE F-35 DESTEĞİ

İlk olarak 27 Eylül 2022’de Ukrayna’ya kritik desteği teşvik etmek amacıyla Yunanistan’ın savunma alımları için 30 milyon dolarlık Yabancı Askeri Finansman (FMF) yardımı için Kongre bildirim prosedürleri tamamlanmıştı. 24 Ekim 2023’te ise ABD, daha fazla bağışı teşvik etmek için Yunanistan’a 30 milyon dolarlık ek FMF yardımı tahsis etmişti. C-130H askeri nakliye uçağı, 4 adet Kıyı muharebe gemisi, 200 milyon dolarlık ek silah satışı gibi destekler ön plana çıkmıştı. Son olarak ABD, Türkiye’ye F-16 Yunanistan’a ise F-35 satışlarını onayladı.

Ukrayna'daki savaşın ardından, Avrupa savunma sanayini güçlendirme çalışmaları çerçevesinde Yunanistan'a 60 ila 80 milyon avroluk mali destek sağlanabileceği ileri sürülmüştü.

FRANSA KAPILARI AÇTI

Özellikle Fransa, yardımlar konusunda Yunanistan’a AB’nin kapılarını açan ülke oldu. Paris Ulusal Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Enstitüsü'nden (INALCO) tarihçi Joëlle Dalègre, Fransız devlet başkanlarının "bölgede daha etkin ve daha güçlü olmak zorunda hissettiklerini" söylemişti.

YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE KORKUSU

Bütün bu yardımların arkasında Rusya-Ukrayna savaşı haricinde Türkiye’nin güçlenen askeri teknolojileriyle dışa bağımlılıktan kurtulma mücadelesi yer alıyor. İHA’larla başlayan mücadele savaş uçakları, füzeler, kara araçları ve SİDA’larla devam etti. Türk ordusu dünyada en güçlü ordular listesinde üst sıralara yerleşti bazı Avrupa ülkelerini geride bıraktı. KAAN’ın da gökyüzüyle buluşması ABD’nin desteğiyle Türkiye’yi çevrelemek isteyen Yunanistan’ı tedirgin etti. Yunanistan savunma sanayisinde milyon avroluk yardımlara rağmen Türkiye’ye yetişemeyeceği korkusuna bürünerek ABD ve Fransa’yı hedef aldı.

FRANSA VE ABD'DEN UMUDU KESTİLER

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise 'Atina'nın Sesi' platformuna yaptığı açıklamalarda olası bir Türk-Yunan savaşına dair açıklamalarda bulundu. Dendias şu kritik açıklamalara yer verdi:

''Ege'deki Türk Navtexleri halen devam ediyor. Türkler ikinci bir savaş gemisini inşa ediyor. Neden inşa ediyorlar? Sırf Boğaz'da geçit töreni yapmak için mi, yoksa Libya ile imzalanan anlaşma sonrası Doğu Akdeniz'de tam üstünlük kurmak için mi? Olası bir savaşta Fransa ve ABD'den gelmesi gereken yardımı unutun.''

Türkiye'nin 5'inci nesil KAAN savaş uçağının ilk uçuşunun gerçekleştiği hatırlatılan Dendias, ''Biz henüz o seviyede değiliz. Yüzleşmemiz gereken sorunlar var, çözebilirsek biz de Türklerin seviyesine ulaşacağız" dedi.

F-35 CAYDIRAMAZ!

Yunanistan’ın eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yiannis Valinakis’in açıklamaları ise gündem oldu. Valinakis, ''Türkiye’yi 20 tane F-35 ile caydıramazsınız, özellikle değişen güç ve siyaset parametrelerini (F-35’lerin Türkiye’ye olası dönüşü, Batı’nın ambargolarının kaldırılması, AB’nin savunma boyutuna katılması) göz önüne alınca.'' ifadelerini kullandı.

Adeta Türkiye’ye karşı dünyanın desteğini alan Yunanistan, bu yardımları görmezden gelerek ''Yunanistan’ın bir takım süper silahlara sahip olacağına dair ifadeler, diğer faktörleri göz önünde bulundurmuyor'' dedi.