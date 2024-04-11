Dünyanın en büyük banka dolandırıcılığı! Milyarlarca dolarla suçlandı

11 Nisan 2024 12:31 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 12:32

Vietnamlı üst düzey bir emlak kralı, kendisi ve suç ortakları 27 milyar dolar zararla tarihin en büyük yolsuzluk davalarından birinde karar beklerken bugün olası bir ölüm cezasıyla karşı karşıya.

Büyük müteahhit Van Thinh Phat'ın başkanı Truong My Lan, Saigon Ticaret Bankası'ndan (SCB) on yıl boyunca nakit para dolandırmakla suçlanıyor.

Aralarında eski merkez bankacıları, eski hükümet yetkilileri ve eski SCB yöneticilerinin de bulunduğu sanıkları taşıyan bir düzineden fazla polis arabası ve minibüs sabahın erken saatlerinde sömürge döneminden kalma mahkeme binasına geldi.

Ho Chi Minh kentinde beş hafta süren duruşmanın ardından Lan ve diğer 85 kişi, rüşvet ve görevi kötüye kullanmaktan zimmete para geçirme ve bankacılık yasasını ihlal etmeye kadar uzanan suçlamalarla ilgili karar ve cezalarla karşı karşıya.

Lan'ın zimmetine 12.5 milyar dolar (403 milyar 722 milyon 500 bin TL) geçirdiği iddia ediliyor, ancak savcılar Perşembe günü yaptıkları açıklamada dolandırıcılığın yol açtığı toplam zararın 27 milyar dolara (872 milyar 32 milyon 500 bin TL) ulaştığını söyledi. Bu rakam ülkenin 2023 gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) %6'sına denk geliyor. 67 yaşındaki Bakan suçlamaları reddetti ve astlarını suçladı.

"ÇARESİZLİK İÇİNDE ÖLÜMÜ DÜŞÜNDÜM"

Savcılar Lan'in böyle bir durumda alışılmadık derecede ağır bir ceza olan ölüm cezasıyla karşı karşıya kalması yönünde çağrıda bulundu. O ve diğerleri, son yıllarda çok sayıda yetkiliyi ve Vietnam'ın iş dünyasının seçkin üyelerini hedef alan ulusal yolsuzlukla mücadele kapsamında tutuklandı.

Lan, geçen hafta mahkemede yaptığı son konuşmasında intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti. Devlet medyasına göre, "Çaresizlik içinde ölümü düşündüm. Hakkında çok az bilgim olan bu çok şiddetli iş ortamına (bankacılık sektörü) dahil olacak kadar aptal olduğum için çok kızgınım." ifadelerini kullandı.

42 BİN KURBAN TESPİT EDİLDİ

Polis, Güneydoğu Asya ülkesini şok eden skandalın yaklaşık 42 bin kurbanını tespit etti.

Hong Konglu zengin bir iş adamıyla evli olan Lan, yüzde 90 hissesine sahip olduğu SCB'den para çekmek için sahte kredi başvuruları düzenlemekle suçlanıyor.

Polis, dolandırıcılığın kurbanlarının tamamının, paralarını çekemeyen ve Lan'in tutuklanmasından bu yana faiz veya ana para ödemesi almayan SCB tahvil sahipleri olduğunu söyledi.

ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK RÜŞVETİ

Savcılar, duruşma sırasında Lan'e ait 1000'den fazla mülke el konulduğunu söyledi.

Yetkililer ayrıca Lan ve bazı SCB bankacıları tarafından bankanın ihlallerini ve kötü mali durumunu gizlemek için devlet yetkililerine verildiği iddia edilen 5,2 milyon doların (167 milyon 948 bin TL) Vietnam'da şimdiye kadar kaydedilen en büyük rüşvet olduğunu söyledi.

Rüşvet teklif edilen kadın, Vietnam Devlet Bankası teftiş ekibinin eski başkanı Do Thi Nhan, duruşma sırasında paranın kendisine SCB'nin eski CEO'su Vo Tan Van tarafından Strafor kutular içinde teslim edildiğini söyledi.

Devlet medyasının bildirdiğine göre, içinde para bulunduğunu fark eden Nhan, kutuları reddetti ancak Van, kutuları geri almayı reddetti. Vietnam'ın yolsuzlukla mücadelesi sırasında 2021'den bu yana 1.700'den fazla yolsuzluk vakasında 4.400'den fazla kişi hakkında dava açıldı.

Vietnam'ın önde gelen lüks emlak kralı Tan Hoang Minh grubunun başkanı Do Anh Dung, 355 milyon dolarlık ( 11 milyar 465 milyon 683 bin TL) bir tahvil dolandırıcılığında binlerce yatırımcıyı dolandırmaktan suçlu bulunmasının ardından geçen ay sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.