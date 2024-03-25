Dünyanın en değerlileri arasında ama gizemi mimarla mezara girdi! 141 yıldır çözülemeyen sır

25 Mart 2024 13:47 - Güncelleme : 25 Mart 2024 14:01

İspanya'daki 'Bitmeyen kilise' olarak bilinen 'La Sagrada Familia'nın yapımına 1882 yılında, halkın yardımlarıyla başlandı. Mimar Antoni Gaudi, görkemli bir yapı oluşturmak için çizimlerinde karmaşık bir mimari kullandı. Mimar Gaudi, 1926 yılında ise 73 yaşındayken eserini karşıdan izlemek isterken trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DÜNYANIN EN İYİ MİMARLARI GİZEMİ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR

Mimarın istediği gibi görkemli ve ihtişamlı bir yapı haline gelen 'La Sagrada Familia' aradan 141 yıl geçmesine rağmen vinçlerin gölgesinde bir yapı olarak kaldı. Mimar Gaudi'nin gizemli çizimlerini çözebilmek için dünyanın en iyi mimarları proje üzerinde çalışıyor. Vinçlerin bulunduğu La Sagrada Familia’yı görmek için milyonlarca kişi, Barselona’yı ziyaret ediyor.

Dört kulesinin tamamlanması için çalışmaların sürdüğü La Sagrada Familia’da her şey planlandığı gibi giderse kilisenin inşaatı 2026 yılında tamamlanacak. Sagrada Familia 172,5 metrelik boyuyla dünyanın en yüksek kilisesi olacak.

Yapının tamamlanan ilk bölümü olan ve Gaudi etkisini doğrudan taşıyan Doğuş Cephesi, Gaudi'nin Barselona'daki diğer altı yapısıyla birlikte UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

''YARIM KALMIŞ BİR HİKAYESİ VAR''

La Sagrada Familia’yı görmek için Kocaeli’den İspanya’ya giden Mehmet Ali Kaşka, görkemli yapı için şunları söyledi:

“Turistik amaçlı Barselona’ya geldik, çok güzel, hareketli bir şehir. Yine tarihi dokuya çok dikkat edilmiş. Bozulmaması için ellerinden gelen en iyi çabayı gösteriyorlar. Katedrallerde güvenlik önlemleri çok fazla. Herhangi bir yere girdiğinizde arama yapılmıyor ancak katedrallere girerken arama yapılıyor. Bu da onların tarihe ne kadar önem verdiğinin göstergesi. La Sagrada Familia’yı gördük. Çok güzel bir yer. Örneği çok zor bulunacak bir yer. Yarım kalmış hikayesi var.''

İnşaatın, Gaudi'nin ölümünün 100’üncü yıldönümü olan 2026’ya kadar tamamlanması hedefleniyor. Aynı yıl, UNESCO Dünya Mimarlık Başkenti olacak Barselona'nın Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) Kongresine ev sahipliği yapması planlanıyor.