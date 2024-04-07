Dünyanın en şişman çocuğuydu! Şimdi tanınmaz halde

07 Nisan 2024 15:49 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 16:02

Endonezyalı Arya Permana isimli bir genç bir zamanlar kiloları nedeniyle dışarıda özel olarak inşa edilmiş bir havuzda yıkanması gerekiyordu. Dokuz yaşındayken 190 kg gibi şaşırtıcı bir ağırlığa sahipti, yani yavru bir Afrika filinden daha ağırdı.

Söylendiğine göre günde iki kişiyi doyuracak kadar beş öğün yemek yiyordu ve diyetinde pirinç, balık, et, sebze çorbası ve geleneksel soya böreği vardı.

Arya'nın ailesi, 2014 yılında sekiz yaşına girdikten sonra iştahının kontrolden çıkmaya başladığını söyledi. İki yıl içinde inanılmaz bir kilo alarak "dünyanın en şişman çocuğu" ünvanını kazandı.

Bir noktadan sonra Arya destek olmadan tek başına yürümekte zorlandı ve birkaç dakikadan fazla ayakta duramamaya başladı. İşler o kadar kötüye gitti ki kendi başına yemek bile yiyemez oldu ve başka birinin onu beslemesi gerekti.

EVİNİN DIŞINA ÖZEL HAVUZ İNŞA EDİLDİ

Normal duşa sığmakta zorlandığı için sırf banyo yapabilsin diye Endonezya'daki evinin dışına özel bir havuz inşa edildi. Ancak, kilolarından kurtulmak için bir yolculuğa çıkan genç çocuk için işler kısa sürede değişti.

Yoğun bir diyet planına başladı ve ünlü kişisel antrenör ve vücut geliştirmeci Ade Rai tarafından forma sokuldu. Fitness antrenörü Jakarta Post'a şunları söyledi:

"Ben sadece onu destekliyorum. Spor yapmayı seviyor. Ona verebileceğim destek, ailesiyle iyi beslenmenin önemini ve Arya'yı destekleme motivasyonlarını paylaşmak olacaktır. Arya artık bir umut sembolü. İnsanlar artık şöyle diyor: 'Arya bile kilo verebiliyor, ben neden veremeyeyim?"

Egzersiz ve yeni bir diyetin yanı sıra Arya, midesinin boyutunu küçültmek ve aşırı iştahını engellemek için bariatrik ameliyat da geçirdi. Arya şu anda yaklaşık 87 kg ağırlığında ve en ağır olduğu zamanki ağırlığının yarısından daha az.

Babası Ade Somantri, tıbbi tedavi, diyet ve sıkı egzersiz rutinlerinin oğlunun dönüşümüne yardımcı olduğunu söyledi.

MİLLETVEKİLİ GENCİN DÖNÜŞÜMÜNÜ PAYLAŞTI

Arya ile ilk kez 2016 yılında, devasa cüssesiyle viral olduğu dönemde tanışan Endonezyalı milletvekili Dedi Mulyadi, dönüşümün fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Dedi paylaşımında şunları yazdı:

"12 Temmuz 2016'da Bandung'daki Hasan Sadikin Hastanesi'nde tedavi gören Arya Permana'yı ziyaret etmiştim. Arya o zaman 420 kilo ağırlığındaydı. Şimdi medya aracılığıyla okuduğuma göre, Arya'nın vücudu genel olarak normale dönmüş. Çocuk gözlükle yakışıklı görünüyor ve yakışıklı olduğu da ortaya çıktı. Sağlıcakla kal evlat, parlak bir gelecek seni bekliyor. Nerede olursanız olun tüm nazik internet kullanıcılarına mutlu pazarlar."