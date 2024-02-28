Dünyanın en zenginlerinin yeni beşiği: Kıyamet sığınağı ortaya çıktı

28 Şubat 2024 12:53 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 12:56

Ultra zenginler için lüks bir sığınak, kıyamet günü sığınağı arayan zengin milyarderler için en ideali olarak tercih ediliyor. Ateş çemberi, bir kaçış tüneli ve hatta davetsiz misafirlere karşı koruma sağlayacak su topları ile donatıldığı ileri sürülüyor.

Çatışma, iklim değişikliği, olası nükleer saldırılar ve kitlesel silahlı saldırılara ilişkin haberlerin arttığı son dönemlerde en ayrıcalıklı koruma biçimini sunmak amacıyla milyarderlere abartılı sığınakta bir yer için yatırım yapma şansı veriliyor.

Yiyecek stoklayarak ve kaçış yolları oluşturarak kendilerini en kötüsüne hazırlayan ultra zenginlere, yüksek teknolojili tıbbi ve dekontaminasyon odaları ve gizli güvenlik kapılarıyla donatılacak alanda çok daha lüks bir alternatif sunuldu.

EV DEĞİL KALE

İnşaatı devam eden evde ayrıca elektrikli çitlerin yanı sıra herkesi araziden uzak tutmak için 150 metre uzaklıktan ateş edebilen güçlü su topları da bulunacak.

Eşsiz sığınak, içindeki varlıkları ve herkesi dış dünyadan korumayı amaçlıyor. Alan için henüz fiyat açıklamayan inşaat şirketi, sığınağın "sıfır noktasından bir kilometre uzaklıktaki" bir patlamaya dayanabileceğini iddia ediyor.

Eve erişmek için, yerleşkeyi çevreleyen 9-10 metre derinliğindeki hendeği kaplayan ve saldırı olmayan günlerde jet ski ve kürek tahtaları için kullanılabilen bir salıncak köprüsü var.

Kalenin içinde, çelik kapılı bir giriş kapısına açılan, alev püskürtücüler ve gazlama sistemleriyle donatılmış bir tünel var. Ayrıca insanları güvende ve mutlu tutmak için çelik bir kaçış tüneli ve lüks bir salon bulunmaktadır.

Strategically Armored and Fortified Environments olarak da bilinen SAFE şirketi, sağlıklı bir banka bakiyesine sahip olanlar için özel ve güvenli tasarımlar oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır.

ŞİMDİDEN MİLYONLARCA DOLARA MAL OLDU

Proje hala yapım aşamasında ve yüzde 80'inden fazlası tamamlanmış olsa da daha yapılacak çok iş var ve şimdiye kadar milyonlarca dolara mal oldu. Virginia merkezli SAFE'in başkanı ve kurucusu Al Corbi, The Hollywood Reporter'a verdiği demeçte şirketin mega zenginlere hitap ettiğini söyledi.

Corbi, "Bu adamların çoğu King Air ya da elektronik parçaları olmayan eski uçaklar satın alıyor ve koleksiyonlarında 1986'dan önce üretilmiş bir ya da iki eski araba bulunduruyorlar, böylece EMP'de (elektromanyetik darbe) hala işlev görecekler" ifadelerini kullandı.

Corbi ayrıca, sığınağın milyonlarca dolara mal olduğunu ve henüz işinin bitmediğini belirterek daha da fazla tahliye yolu inşa etmeyi planladığını açıkladı.