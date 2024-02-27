Dünyanın ilk katlanabilir arabasının fiyatı belli oldu! Ezber bozacak araç

27 Şubat 2024 10:49 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 11:30

City Transformer, yeni nesil elektrikli, katlanabilir araba CT-2, yaz aylarında ezber bozmaya hazırlanıyor. Dünyanın ilk katlanabilir arabası, temmuz ayında dünya çapında piyasaya sürülecek. Normalde 2,5 metre genişliğinde olan araba, farklı modlarda çalışarak 1 metreye kadar küçülebiliyor. Bu araç sayesinde dar bir park alanına girmek ya da küçük bir arka yola sığmak çok daha kolay olacak.

Araba gibi hareket eden, motosiklet gibi park edilebilen bu araç, diğer elektrikli arabalara göre daha yavaş. CT-2, 90 km/s'ye kadar hızlanabiliyor fakat katlama modunda yalnızca 40 km/s hıza ulaşabiliyor. Katlanır elektrikli otomobilin gidebileceği menzil ise 180 km'dir.

Dingil mesafesini içe doğru çekerek boyutunu küçülten araç, sürücü ve yolcunun sığabileceği kabini ise daraltmıyor.

KATLANABİLİR ARABANIN FİYATI BELLİ OLDU

Yeni nesil aracın fiyatı ise 17.400 dolar yani yaklaşık 550 bin TL olacak. 162 dolar (yaklaşık 5 bin TL) gibi bir peşinatla ise temmuz ayında ön sipariş imkanı sunulacak.

Dailymail'in haberine göre, geleneklere ve dünya üzerindeki araba algısının değişeceğini belirten şirket, araçta sürdürülebilir malzemeler kullanıldığını belirtti.

Dünyada daha az karbon ayak izi bırakan bu araç hızlı şarj noktalarında yarım saat içinde yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor. Çevreye duyarlılığıyla ön plana çıkan yeni nesil katlanabilir araba, diğer elektrikli araçlara göre yüzde 70 daha hafif.

''HER ALANDA EZBER BOZACAK''

Şirket, CT-2'nin daha küçük pillere sahip olması açısından da on yılın sonunda 13 milyon ton pilin kullanılamaz hale geleceğini iddia ediyor.

City Transformer'ın baş tasarım sorumlusu Eyal Cremer, araca dair şunları söyledi:

''CT-2, yalnızca mobilitede değil, aynı zamanda kentsel toplum yaşamının her alanında ezber bozacak. Zamanımızı özgürleştirecek, zihinlerimizi özgürleştirecek ve şehirlerimizi özgürleştirecek. Kamusal alanlarının insanlara geri verilmesini sağlayacak.''