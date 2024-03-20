Ege Denizi'nde 'serseri mayın' tehlikesi: Yetkililer alarma geçti

20 Mart 2024 18:36 - Güncelleme : 20 Mart 2024 18:43

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası Türkiye kara sularında deniz mayını tehdidi baş göstermişti... İhbarı yapılan mayınlar SAS timleri tarafından imha edilmişti. Bugün Ege Denizi'nde Ukrayna kıyılarından geldiği düşünülen bir mayın daha bulundu.

MAYINI ELLERİYLE KIYIYA ÇIKARDI

Yunanistan'da yayın yapan Mega TV'nin aktardığı bilgilere göre; Rodos Adası açıklarında yüzen bir kişi, denizde mayın buldu. Mayının kıyıya çıkaran kişi, hemen durumu ekiplere bildirdi.

İSTANBUL BOĞAZI'NI GEÇİP RODOS ADASI'NA KADAR GELDİ

İhbar üzerine Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gitti ve mayını teslim aldı. Ukrayna kıyılarından geldiği üzerinde duran yetkililer, mayının Karadeniz üzerinden Ege'yi geçerek Rodos Adası'na vardığını düşünüyor.