Ekvador'da iç karışıklık! Çete üyeleri silahlarla televizyon kanalını bastı

10 Ocak 2024 00:24 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 00:25

Ekvador Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, yaptığı açıklamada, Salazar'ın kaçışı üzerine 3 bin güvenlik görevlisinin operasyon başlattığını belirtti. Bu kişilerin son derece tehlikeli olduğunu vurgulayan Izuriete, bu süre zarfında gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu.

Yerel basın, 60 gün sürecek OHAL kararının ardından, suç örgütlerinin çok sayıda polisi kaçırdığını ve araçları ateşe verdiğini bildirdi. Ekvador Emniyet Birimi, sosyal medyada paylaşılan bir açıklamada, 3 polisin kaçırıldığını doğrulayarak, kaçırılan meslektaşlarının yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birliklerin görevlendirildiğini belirtti.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyeleri tarafından rehin alınan polislerin, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım talebinde bulundukları görülüyor. Bu durum, ülke genelindeki güvenlik durumunun ciddiyetini ortaya koyuyor.

Ekvador hükümeti, bu krizi çözmek ve güvenliği sağlamak için gerekli tüm adımları atmaya kararlı olduğunu bildirdi. Ancak bu durum, Güney Amerika'daki şiddet ve çete sorunlarının ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.

"HİÇBİRİ ÇEZASIZ KALMAYACAK"

Ekvador Emniyet Biriminin X'ten yaptığı paylaşımda, 3 polisin kaçırıldığı doğrulanarak, "Kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak." notunu düştü.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyeleri tarafından kafalarına silah dayanan kaçırılan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülüyor.

TELEVİZYONA BASKIN!

Cezaevinde isyan çıkaran kartel üyesi mahkumlar gardiyanları rehin aldı. Daha sonra kartel üyeleri, bir canlı yayını basarak gazetecileri rehin aldı.

Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan TC kanalı personellerinin rehin alındığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Kartel üyeleri bir üniversiteye girerek öğrencileri kaçırmaya çalıştı.

Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor.

Devlet Başkanı Daniel Noboa, 7 Ocak'ta Instagram'daki açıklamasında, hapishanelerde şiddet olaylarının yeniden tırmanışa geçtiğini ifade etmiş ve OHAL ilan edileceğini bildirmişti.