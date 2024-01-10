Ekvador'dan dehşete düşüren görüntüler: Karteller rehin aldığı gardiyanları canlı yayında infaz etti

10 Ocak 2024 10:02 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 10:07

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir çete liderinin hapishaneden kaçması sonrası OHAL ilan edilmesi ve çetelere yönelik operasyon başlatılması sokakları karıştırdı. Suç örgütleri sokaklara inip, buldukları Ekvador güvenlik güçlerini rehin alıp infaz ederek sosyal medyada paylaşmaya başladı. Tırmanan şiddet ve gerilim sonrası Ekvador askerleri güvenliği sağlamak amacıyla sokaklara indi. Soğukkanlılıkla gerçekleştirdikleri infaz görüntüleri hızla yayılmaya başladı.

Ekvador'da Los Choneros çetesinin lideri olan uyuşturucu baronu Adolfo Macias Villamar, kaldığı yüksek güvenlikli hapishanede pazar günü bir anda ortadan kayboldu. 3 bin kişilik bir ekip cezaevinden kaçan Villamar'ın bulunması için operasyon başlatırken Devlet Başkanı Daniel Noboa OHAL kararını imzaladı. Karar sonrası sokaklara inen silahlı çeteler terör estirmeye başladı. Bir televizyon kanalı ve üniversiteyi de basan silahlı gruplar, eline geçirdikleri güvenlik güçleri personellerini infaz etti.

Sosyal medyada paylaşılan dehşete düşüren görüntülerde, hapishane ve polis karakolu gibi noktaları basan çeteler, çok sayıda polis ve gardiyanı rehin aldı. Sosyal medyadan canlı yayın yapan çeteler, bazı güvenlik personellerini infaz etmeye başladı. Bir görüntüde ise hapishaneyi basan silahlı gruplar, rehin aldıkları gardiyanları iple asarak öldürdü. İdam anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

3 POLİS KAÇIRILDI

Ekvador Emniyet Biriminin sosyal medya platforumu X'ten yaptığı paylaşımda, 3 polisin kaçırıldığını doğrulayarak, "Kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak." ifadesi kullanıldı.

TELEVİZYON KANALINA BASKIN

Guayaquil kentindeki TC televizyonunu basan yüzleri maskeli ve ağır silahlı kişiler, çalışanları tehdit ederek yere yatmaya zorladı. El bombası da taşıyan saldırganların baskını sırasında stüdyoda silah sesleri duyuldu. Ardından yayın kesildi.

Polis baskından yaklaşık 30 dakika sonra televizyon stüdyosuna ulaştı. Ekvador ulusal polisi X üzerinden yaptığı açıklamada, televizyon çalışanlarının güvenliğinin sağlandığını ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Sokaklarda da karışıklığın hakim olduğu ülkede Ekvador ordusuna ait birliklerin hareket halinde olduğu kameralara yansıdı. Ülkenin başkenti Kito'da silah sesleri yükselirken ülke çapında gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bildirildi.

Uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador'da Devlet Başkanı Daniel Noboa, 7 Ocak'ta Instagram'daki açıklamasında, hapishanelerde şiddet olaylarının yeniden tırmanışa geçtiğini ifade etmiş ve OHAL ilan edileceğini bildirmişti.

"BU ANDAN İTİBARAN HER TERÖRİST MEŞRU HEDEFTİR"

Devlet Başkanı Noboa'nın 111 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kendilerine "açık" bir misyon biçtiğini söyleyen Vela, "Bu andan itibaren her terörist askeri bir hedeftir. Geri adım atmayacağız ve müzakere etmeyeceğiz. Topraklarımızda gerçekleştirmek istedikleri istikrarsızlaştırma ve kaos eylemlerine güçlü bir karşılık vereceğiz." diye konuştu. Vela, silahlı kuvvetler ve polis teşkilatının "müşterek" mücadelesiyle ülke genelinde güvenliği yeniden sağlayacakları sözünü halka verdi.