Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Dünya>Elektronik sigara yüzünden hayatından oluyordu: Ciğerleri söndü
25 Mart 2024 16:38 - Güncelleme : 25 Mart 2024 16:47

Elektronik sigara yüzünden hayatından oluyordu: Ciğerleri söndü

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki 20 yaşındaki Karlee Ozkurt'u elektronik sigara bağımlılığı az kalsın öldürüyordu. Bağımlılığı yüzünden ciğerleri söndü. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Elektronik sigara yüzünden hayatından oluyordu: Ciğerleri söndü

Henüz 20 yaşındaki Karlee Ozkurt, 5 yıl boyunca elektronik sigara kullandı ve bu az kalsın hayatına mal oluyordu. Sağ akciğeri iki kez sönen genç kızda kalıcı hasar da meydana geldi. Hayattaki en büyük pişmanlığının elektronik sigaraya başlamasının olduğunu söyleyen Karlee, şimdiye kadar aldığı en kötü karar olduğunu da sözlerine ekledi.

Elektronik sigara yüzünden hayatından oluyordu: Ciğerleri söndü - 1. Resim

''BU BAĞIMLILIKTAN KURTULUN''

"Artık 40 yaşımı geçemeyeceğimden endişe ediyorum" diye konuşan Karlee'nin Kasım 2021'de işteyken ilk kez akciğeri söndü ve fark etmedi. Sırtında kas spazmı yaşadığının sanan genç kız, hastaneye ancak 2 gün sonra gitti. 

Karlee, "İlk seferinde akciğerimin iğne ve şırıngayla yeniden genişletilmesi gerekti, ancak Kasım 2022'de akciğer tekrar çöktükten sonra göğüs duvarına yeniden tutturulması için bir ameliyat geçirmek zorunda kaldım" dedi. 

Elektronik sigara yüzünden hayatından oluyordu: Ciğerleri söndü - 2. Resim

Karlee, daha fazla insanın elektronik sigarayı bir bağımlılık olarak hayatında tutmaya devam etmemesi için insanları uyarıyor. 

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...