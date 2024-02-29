29 Şubat 2024 12:26 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 12:33

Yapay zeka bu kez evlenme için kullanıldı. İngiltere'de bir kadın en ideal eş adayı için yapay zekaya başvurdu. İngiliz kadın bu uygulamayı yapmasının nedeni ise sürekli, ayrılmasından kaynaklı olduğunu belirtti. Doğru eşi bulamayan kadın yapay zekaya kendi özelliklerini ve kendisine uyan erkek eş adayının nasıl olacağını öğrendi. Sosyal medyada bu haberi paylaştıktan sonra "yapay zeka ideal eş adayı buluyor" başlığı gündem oldu.

YAPAY ZEKA İDEAL EŞ ADAYINI MI BULUYOR?

İngiliz kadın yapay zekaya kendi özelliklerini yazdığını ifade etti. Kadın, "Boyum 1.65 bu yüzden eşimin 1.75 olmasını istiyorum. Ben yemek yapmayı sevmem eşimin bu özelliğinin olması hoşuma giderdi. Ev temizliğinde iyiyim ancak sürekli kıyafetleri yıkayamam. Sarışın, esmer ve kumral erkek arkadaşlarım oldu. Ancak en uzun süre kumral olanla devam etti" şeklinde yapay zekaya yazdıklarını açıkladı.

Uzun boylu kumral yemek yapmayı bilen maddi durumu iyi bir erkek bana uygun mu değil mi? diye soran kadın ise aldığı cevap karşısında şoke oldu. Yapay zeka kendisine uygun bu tarz bir insanın olmadığını ifade etti.

YAPAY ZEKA'NIN İDEAL EŞ ADAYINA CEVABI

İşte yapay zekanın o açıklaması;

"Bir insanın maddi durumu, uzun boylu veya kumral olması, ideal eş adayınızı belirlemek için yeterli bir ölçüt değildir. Bir ilişkide daha önemli olan faktörler arasında kişilik uyumu, değerlerin paylaşılması, iletişim becerileri ve karşılıklı sevgi ve saygı gibi unsurlar bulunur. Tabii ki herkesin tercihleri farklıdır ve bazı insanlar maddi durumu iyi olan bir partnerle ilişki kurmak isteyebilir. Ancak sadece bu özelliklere odaklanmak sağlıklı bir ilişki için yeterli değildir. İdeal eş adayınızı belirlemek için kendinizi anlamak, kendi değerlerinizi ve ihtiyaçlarınızı tanımak önemlidir. İdeal eşi sadece dış görünüş veya maddi durum temelinde aramaktansa, daha derin ve anlamlı bağlar üzerine odaklanmanız daha doğru olacaktır."

Kadının bu paylaşımları sonrası sosyal medyada herkes bu akımı başlattı. Ama kimse ideal eşini bulamadı. Yapay zeka bu kez işe yaramadı. Açıklaması ise kadının açıklamalarından daha viral oldu. Kullanıcılar, "yapay zeka bile bize eş bulamadı" yorumlarıyla güldürdü.