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    • 05 Ocak 2024 11:03 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 11:15

    Endonezya’da iki yolcu treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

    Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Endonezya'nın Batı Java eyaletinde iki yolcu treni çarpıştı. Çarpışma sonucunda en az 3 kişi hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı.

    Endonezya, Tren Kazası

    Endonezya'nın Batı Java eyaletinin başkenti Bandung’a bağlı Cicalengka'da yerel saatle 06.03'te iki tren çarpıştı. Çarpışma sonucunda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Bölgeye ambulans, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

    Demiryolu işletmecisi PT KAI'nin sözcüsü Ayen Hanepi ise çarpışan trenlerin 287 yolcunun bulunduğu Doğu Java'daki Surabaya'dan Bandung şehrine giden Turangga treni ve 191 yolcunun bulunduğu yerel bir banliyö hattı olduğunu aktardı.

    KAZANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

    Batı Java Polisi Sözcüsü İbrahim Tompo ise banliyö trenindeki 3 mürettebatın hayatını kaybettiğini, 28 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Tompo yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, soruşturma başlatılacağı aktarıldı.

    Haberler>Dünya>Endonezya’da iki yolcu treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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    endonezyatren kazası
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