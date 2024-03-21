21 Mart 2024 03:29 - Güncelleme : 21 Mart 2024 03:30
Endonezya'da sel felaketi: 40 bin kişi yerinden oldu
Endonezya'nın Orta Java bölgesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaklaşık 40 bin kişi yerinden oldu.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Asya ülkesi Endonezya sel felaketi yaşıyor. Antara News'in haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Merkezi'nden (BPBD) Orta Java bölgesinde etkili olan sele ilişkin açıklama yapıldı.
31 köyü sular altında bırakan sel felaketinin yaklaşık 40 bin kişiyi yerinden ettiği belirtildi.
Selden etkilenen 3 binden fazla kişinin halihazırda 29 farklı geçici sığınağa yerleştirildiği aktarılan açıklamada, felaketzedelere 15 farklı noktada sıcak yemek dağıtıldığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı