Erdoğan haklı çıktı! Çin güç kaybetti: Sokaklarda 3 çocuk afişleri

13 Mart 2024 00:03 - Güncelleme : 13 Mart 2024 00:13

Dünya genelinde en kalabalık ülke kabul edilen Çin, adeta nüfusta giderek güç kaybediyor. Çin Hükümeti bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikasını uyguladı. Nüfusu artırmak için 3 çocuk politikasına yöneldi. Peki Çin neden böyle bir politika uyguluyor? Detaylar...

ERDOĞAN HAKLI ÇIKTI! ÇİN SOKAKLARINDA 3 ÇOCUK AFİŞİ

Çin özellikle pandemi sonrası artan hastalıklar nedeniyle yüksek oranda nüfus kaybı yaşadı. Geçmiş yıllarda bir çocuk politikası uygulayan Çin, azalan genç nüfusunu yeniden artırmak için 3 çocuk politikasına yöneldi.

New York Times'te yer alan bilgilere göre; Çin kaybettiği nüfusunu doldurmaya çalışıyor. Azalan genç nüfusu ve artan yaşlı nüfusu hükümete yük oluyor.

ASYA ÜLKELERİ NÜFUS POLİTİKASINI DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan çalıştıracak geliştirecek eleman bulamayan hükümet dışarıdan göç almaya bile razı hale geldi. Çin'in bu politikası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haklı çıktığı gözlemlendi. Sadece Çin değil, Japonya ve Güney Kore'de de nüfus azalıyor.

Artan yaşlı nüfusu engellemeye çalışan hükümetler nüfus politikalarını değiştirdi. 3 çocuk önerisinde bulunan devletler öte yandan gençlerin evlenmesi içinde politikalar yürütmeye başladı. Son yıllarda gençlerin evlilikten uzaklaşması ülkelerde tüm dengeleri değiştirdi. Başta Avrupa olmak üzere tüm ülkelerde azalan evlilik oranı beraberinde yalnız yaşayan kişi sayısını artırdı.