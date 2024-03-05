Erdoğan'ın terörle mücadele mesajı dış basında geniş yankı buldu: Türkiye savaşa hazır!

05 Mart 2024 09:43 - Güncelleme : 05 Mart 2024 10:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu, bu yazı işaret ederek, ''Terörle mücadele sınırlarımızın içinde ve dışında engellere aldırmadan kararlıkla devam ettiriyoruz. Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi bu yaz çözüme kavuşturmuş olacağız'' dedi. Erdoğan'ın bu sözleri, dış basında yankı buldu.

Yunan basınından Proto Thema, ''Erdoğan, Kuzey Irak'ta askeri operasyon yapacağını duyurdu'' manşetini attı. Haberde ise ''Erdoğan, askeri operasyonların tırmandırılacağının habercisi olarak yorumlanan bir açıklama yaptı. Özellikle Türkiye'nin Irak'taki PKK teröristlerinin etrafındaki kordonu sıkılaştıracağını ve sorunun bu yaz nihayet çözüleceğini açıkça belirtti'' ifadelerine yer verildi.

Yunanistan'ın başta gelen gazetelerinden Kathimerini ise ''Erdoğan: Sınırlarımızda terör devleti kurmak isteyenlere kabus yaşatacağız'' başlığını kullandı.

Ethnos gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Türkiye kendi sınırlarıyla sınırlı değil, kalbi her yerde atıyor'' sözüne vurgu yaptı.

In.gr ''Türkiye savaşa hazır. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Irak'la olan sınır sorunlarının nihayet bu yaz çözüleceğini söyledi'' yorumunda bulundu. Haberde ''Başkent Ankara'da kabine toplantısı sonrasında konuşan Recep Tayyip Erdoğan, ağırlıklı olarak PKK'ya atıfta bulunarak, 'Güney sınırında terör oluşumuyla Türkiye Cumhuriyeti'ne diz çöktürebileceğini düşünenlere yeni kabuslar getirmeye hazırız.' dedi'' ifadesine yer verildi.

Apa ''Ankara, Türkiye'yi hedef almak için terörü kullananlara 'yeni kabuslar' yaşatmaya hazır'' manşetini attı.

Öte yandan dış basının manşetlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin lideri Mahmud Abbas'ın görüşmesi ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CIA Başkanı William Burns ile görüşmesi de yer aldı. CNA, Erdoğan-Abbas görüşmesinde ana gündemin Gazze'ye yardım ulaştırmak olduğunu yazdı.

İsrail basınından Jerusalem Post ise ''Diplomatik kaynak, Erdoğan ve Abbas'ın Gazze'deki son gelişmelerin yanı sıra Batı Şeria'daki durumu da görüşeceğini söyledi'' ifadelerine yer verdi.

Times of Israel ''Abbas, Ergdoğan ile İsrail-Hamas Savaşı, Filistin Uzlaşma ile görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edecek'' dedi.

İBRAHİM KALIN VE CIA BAŞKANI GÖRÜŞMESİ

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Washington'da CIA Başkanı William Burns ile yapacağı kritik görüşme de dış basında yer buldu.

Al Monitor ''Türkiye istihbarat şefi Kalın, CIA'den Burns ile buluşacak ve ilk ABD ziyaretinde Suriye'yi görüşecek'' başlıklı haberinde şu ifadeye yer verdi:

''Türk istihbarat şefinin ABD'li mevkidaşı ve diğer ABD'li yetkililerle yapacağı görüşmelerin gündeminde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve Rusya-Ukrayna savaşları da yer alacak.''

Yunan basınından Kathimerini ise ''Görüşmelerin gündeminde ikili ilişkilerin yanı sıra Irak ve Suriye'deki gelişmeler, Gazze'de ateşkes müzakereleri ve Ukrayna'daki savaş da yer alıyor'' ifadelerini kullandı.