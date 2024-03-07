Ermenistan-Rusya ilişkileri krizin eşiğinde: Paşinyan muhafızların geri çekilmesini istedi

07 Mart 2024 09:14 - Güncelleme : 07 Mart 2024 09:15

Ermenistan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya'dan resmi olarak Erivan'da bir havaalanındaki Rus sınır muhafızlarını geri çekmesini istedi. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın bu konuda net bir tutumu var ve Rusya'yı resmi bir mektupla bilgilendirdi" ifadelerine yer verdi.

Ermenistan'la 1992 yılında imzalanan anlaşma uyarınca Rusya, Erivan'ın Zvartnots Havaalanı da dahil olmak üzere ülkenin her yerinde çok sayıda Rus sınır muhafız müfrezesi bulunduruyor. Tarihi olarak Moskova, Ermenistan'ın yakın bir müttefiki olsa da, geçen yıl Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinin kontrolünü ele alması üzerine Rus barış güçlerinin hiçbir şey yapamaması sebebiyle iki ülke arasındaki ilişkiler çatladı.

"KENDİ SINIRLARIMIZI KORUYACAĞIZ"

Geçen hafta Ermenistan Parlamentosu Başkanı, Rus sınır muhafızlarının Zvartnots Havaalanı'nı terk etmesinin "doğru" olacağını söyleyerek, "ülkemizin sınırlarını biz kendimiz koruyacağız" ifadelerine yer verdi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Kimsenin bu kararları (sınır muhafızlarının potansiyel olarak geri çekilmesine ilişkin) kendilerine resmi kanallar aracılığıyla iletmediğini" söyledi.

PAŞİNYAN, CSTO'YA ÇIKIŞTI

Duyuru, Ermenistan'ın Moskova liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (CSTO) katılımını askıya aldığını bildirmesinden bir hafta sonra geldi. Erivan geçen yılın sonunda CSTO zirvesini boykot etti ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ülkesinin "CSTO'nun Ermenistan'a karşı 2021 ve 2022 hedeflerini yerine getirmediğine inandığını" söyledi. Ayrıca, Moskova'yı kendisine ve hükümetine karşı "koordineli bir propaganda kampanyası" yürütmekle de suçladı.