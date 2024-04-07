07 Nisan 2024 19:15 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 19:18
Ermenistan'da korkutan deprem! Türkiye'de de hissedildi
Son dakika haberi... Ermenistan'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Kandilli depremle ilgili açıklama yaptı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ermenistan'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Kandilli depremle ilgili verileri paylaştı.
Yerin 3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, 17.31'de oldu. Deprem Türkiye sınırındaki kırsal yerleşim yerlerinde de hissedildi.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com.tr