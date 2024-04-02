Ermenistan'ın provokasyonları sürüyor: Azerbaycan mevzilerine ateş

02 Nisan 2024 12:04 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 12:09

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin yerel saatle 22.00-22.20 arasında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilinin Heydarabad yerleşimi ve Şahbuz'a bağlı Biçenek yerleşiminde Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

''PROVOKASYONLARIN SORUMLULUĞU ERMENİSTAN'DA''

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son dönemde Ermenistan-Azerbaycan sınırının farklı noktalarından Ermenistan askeri birliklerinin, zırhlı araçların, topçu bataryalarının ve diğer ağır silahların yoğunlaştığının gözlemlendiğini belirtmiş, sınırda oluşabilecek herhangi bir provokasyonun tüm sorumluluğunun tamamen Ermenistan’a ait olacağını ifade etmişti.