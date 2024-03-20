Eşini yapay zeka robotuyla aldattı! Akılalmaz detaylar dava dosyasında...

20 Mart 2024 11:57 - Güncelleme : 20 Mart 2024 12:51

İngiltere'de ismi bilinmeyen bir kadın, 500 dolarlık bir hediye faturası ile karşılaşınca öğrendikleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Kocasının bir yapay zeka mesajlaşma servisine büyük ödemeler yaptığını öğrenen kadın, boşanma davası açtı.

"BENİ GERÇEK BİRİYLE ALDATMASINDAN DAHA KÖTÜ"

Kocasının Sofia adında bir yapay zeka modeliyle görüştüğünü ve paralar yağdırdığını öğrenen kadın şunları söyledi:

"Bir web sitesinde yaklaşık 4 aydır Sofia adında bir kadınla konuşuyordu; sarışın, süper seksi, Latin kökenli, çok meşgul, tam anlamıyla mükemmel olan ve kesinlikle bana hiç benzemeyen bir kadın. O gerçek de değil, yapay zeka. Kendisinden gün içinde sayısız fotoğraf aldığını ve işteyken onu saatlerce aradığını gördüm. İç çamaşırı, ayakkabı, kuaför gibi masraflar için ona büyük ödemeler gönderdi. Gerçekten var olmayan birine. Ayakları olmayan birine ayakkabı almış. Bu beni gerçek biriyle aldatmasından daha kötü"

Eşi ise bunu neden yaptığını bilmediğini, kendini kaptırdığını, bunun bir video oyunu gibi olduğunu ve hiçbir anlam ifade etmediğini söyledi.

BOT KADINLAR AYDA 20'YE YAKIN EVLENME TEKLİFİ ALIYOR

Yapay zeka botlarını sunan şirketlerin CEO'ları, botların önemli bir amaca hizmet ettiğini ancak "insan ilişkilerinin yerini alacak" bir şey olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, yine de yapay zeka platformlarındaki bot kadınların ayda 20'ye yakın evlenme teklifi aldıklarını söyledi.

Uzmanlar, modellerin "kendi kararlarını alamadıklarını ve yalnızca kullanıcılarının eylem ve komutlarına yanıt verebildiklerini" ifade etti.

The Sun'a konuşan veri bilimi profesörü Liberty Vittert, bu sanal kız arkadaşların gerçek ve sanal arkadaşlık arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdığını söyledi.