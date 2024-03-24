Eski güzellik kraliçesi de terör kurbanı!

24 Mart 2024 11:19 - Güncelleme : 24 Mart 2024 11:29

Moskova'da Crocus City Hall'de meydana gelen terör saldırısında 133 kişi hayatını kaybetti. Rusya, kayıplarının yasını tutarken korkunç saldırıyı DAEŞ üstlendi. Rusya Sağlık Bakanlığı, öldürülenlerin kimliğini açıkladı. Saldırılar sırasında eski güzellik kraliçesi Ekaterina Novoselova'nın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya'nın Tver şehrinde yaşadığı 2001 yılında güzellik yarışmasını kazanmasının ardından Moskova'da yaşamaya başladığı belirtildi.

Öte yandan terör saldırısında ölenler arasında aslen Yekaterinburglu olan Ural Devlet Ekonomi Üniversitesi mezunu 44 yaşındaki Natalia Zudina, 33 yaşındaki eşi fotoğrafçı Irina Okisheva da vardı.

Ayrıca yaralananlar arasında henüz 8 yaşında bir çocuğun olduğu, durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

RUSYA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna dün akşam silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında yangın çıkarken çatı bir süre sonra çöktü.

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 133 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda 100'den fazla yaralı olduğu açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de aralarında olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.