Eski hükümet yetkililerinden çarpıcı itiraf: Ordu savaşa hazır değil

07 Nisan 2024 18:35 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 18:59

Savunmadan sorumlu iki eski hükümet yetkilisi, İngiltere'nin savaşa hazırlık konusunda başarısız olduğunu ve müttefiklerine göre geride kaldığını belirterek uyarıda bulundu.

Eski Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı James Heappey, savaş senaryolarına hazırlık amacıyla yapılan ve tüm hükümetin katılması gereken bir tatbikata sadece Savunma Bakanlığı yetkililerinin katıldığını açıkladı.

Eski Savunma Bakanı Ben Wallace da aynı fikirde olduğunu ve hükümette çok sayıda kişinin "her şeyin kendiliğinden düzeleceğini umduğunu" söyledi.

Daily Telegraph'ta yazan Heappey, vatandaşlarının savaşa yönelik hazırlığını güçlendirmek için adımlar atmış müttefik ülkelerin karşısında İngiltere'nin geride kaldığını söyledi.

İSVEÇ'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Heappey, savaş zamanında yapılacak şeyleri ve depolanacak acil durum erzaklarını açıklayan bir kitapçık dağıtan İsveç hükümetini örnek gösterdi.

Heappey, "Bu, savaşın tüm ulusu ilgilendiren bir çaba olduğunu ve dürüst olmak gerekirse İngiltere'nin çok geride olduğunu net bir şekilde hatırlatıyor." ifadelerine yer verdi.

Mart sonunda bakan yardımcılığı görevinden istifa eden eski asker, hükümetteki bakanların İngiltere'nin bir savaş sırasında kendini nasıl besleyeceği ve kamu hizmetlerinin işleyiş şeklini açıklamaları gerektiğini söyledi.

Muhafazakar milletvekili Heappey, hükümet içinden yeterince yetkilinin bu hazırlıkları dikkate almadığını söyledi.

James Heappey, Wallace'ın Savunma Bakanı olarak görev yaptığı sırada "şiddetle savunduğu" ve bakanlarla yetkilileri bir savaş sığınağına sokarak çalışma ortamlarının nasıl olacağını görmelerini amaçlayan ve "tüm hükümeti kapsayan bir tatbikata" işaret etti.

Heappey, "Nihayetinde epey iç karartıcı bir şekilde katılanlar sadece savunmadan sorumlu bakan yardımcıları, üst düzey subaylar ve Savunma Bakanlığı yetkilileri oldu" diye yazdı.

"HER ŞEYİN KENDİLİĞİNDEN DÜZELECEĞİNİ UMAN ÇOK KİŞİ VAR"

Daily Telegraph'a konuşan Wallace şöyle dedi:

"İngiltere ve müttefiklerine yönelik artan dengesizlik ve güvensizlik; tüm toplumun, savunmamız ve dayanıklılığımız hakkında düşünmenin bizim temel görevimiz olduğunu kabul etmesi yönünde bir adım atması gerektiği anlamına geliyor."

"Soğuk Savaş döneminde de böyle düşünürdük ve yerel yönetimlerden Savunma Bakanlığı'na kadar herkes bu konuda üzerine düşeni yapardı."

Wallace, Savunma Bakanlığı'nın böyle bir değişiklik yaptığını iddia ederken, "Hükümette ve toplumda her şeyin kendiliğinden düzeleceğini uman çok fazla kişi var" diye ekledi.

SOĞUK SAVAŞ'TAN BU YANA EN BÜYÜK YATIRIM

Uzun süre boyunca görev yapan savunmadan sorumlu iki eski hükümet üyesinin bu müdahalesi, Rishi Sunak'ın savunma harcamalarını artırma baskısıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

Bir hükümet sözcüsü 2020'yle 2025 arasında silahlı kuvvetlere 24 milyar sterlin (yaklaşık 972 milyar TL) daha yatırım yapılacağını söylemiş ve bunu Soğuk Savaş'tan bu yana yapılan kesintisiz en büyük yatırım diye tanımlamıştı.

İngiltere'nin bir dizi muhtemel acil durum ve senaryo için sağlam planları var. Bu planlarla destekleyici tedbirler uzun yıllar boyunca geliştirilmiş, düzeltilmiş ve test edilmiştir.