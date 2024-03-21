'Et yiyen' bakteri yayılıyor! Bine yakın vaka var

21 Mart 2024 13:53 - Güncelleme : 21 Mart 2024 14:05

Kıl dönmesi komalık etti! Haftalar sonra kendi başına nefes alabildi

Kıl dönmesi komalık etti! Haftalar sonra kendi başına nefes alabildi

Teşhis konulamayan hastalık onu fenomen yaptı! Kolu tam 9 kilo ağırlığında

Teşhis konulamayan hastalık onu fenomen yaptı! Kolu tam 9 kilo ağırlığında

Bu yiyeceklere ve hayvanlara dikkat! 2 kişiyi öldüren virüsün semptomları da belirsiz

Bu yiyeceklere ve hayvanlara dikkat! 2 kişiyi öldüren virüsün semptomları da belirsiz

Japonya'da 'et yiyen bakteri (Streptokok A bakterisi) her geçen gün daha fazla kişiye bulaşıyor. Şimdiye kadar 941 doğrulanmış vaka tespit edildi. Çocuklarda boğaz ağrısına neden olduğu bilinen bakterinin daha şiddetli bir formu da ortaya çıktı.

En ölümcül türü ise ülkede rekor seviyede. 2024'ün ilk iki ayında 47 vilayeti bulunan Japonya'nın 45 vilayetinde ortaya çıktı. Japonya'da her sene sadece 200 vaka görülürken şimdilerde 378 vaka olduğu bildirildi.

Japan Times'ın haberine göre, uzmanlar enfeksiyonlardaki artışın sebebini henüz bulamadılar. Bu yüzden korkular da artmaya başladı.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID) sözcüsü, "Şiddetli ve ani başlangıçlı streptokok formlarıyla ilgili hala bilinmeyen birçok faktör var. Olanları açıklayabilecek aşamada değiliz" dedi.

BU VİRÜS BİR DİZİ HASTALIĞA DA NEDEN OLUYOR

Virüs, boğazda, ciltte, anüs ve cinsel organlarda yaşayan ve büyüyen bir bakteri olarak açıklanıyor. Grup A streptokok, ilgili bakteri türüne bağlı olarak cildi, yumuşak dokuyu ve solunum sistemini etkileyen bir dizi hastalığa neden olabiliyor. Bu hastalıklara bademcik iltihabı, farenjit, kızıl, impetigo, erizipel ve zatürre de dahildir.

Tekrarlanan strep A enfeksiyonları, romatizmal kalp hastalığı olarak bilinen, kalpte otoimmün hasara neden olabilmekte. Bu durum dünya çapında çoğu düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayan yaklaşık 50 milyon insanı etkiliyor.