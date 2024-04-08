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08 Nisan 2024 10:30 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 10:35

Etna Yanardağı'nda ilginç görüntüler! Halka şeklinde duman püskürttü

İtalya’da bulunan Etna Yanardağı, halka şeklinde duman püskürttü. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi. 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nın 'Vortex ring' olarak adlandırılan halka şeklinde duman püskürttüğü görüldü.

Kıta Avrupası’nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı, 13 ve 26 Kasım tarihlerinde de kül ve lav püskürtmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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