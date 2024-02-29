Evin altındaki gizemli yapı! Kazdıkça gerçekler ortaya çıktı

29 Şubat 2024 13:17 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 13:18

İngiltere'nin liman kenti Folkstone yakınlarındaki bir köyde yaşayan Rebecca Hobson, üç yatak odalı teras evine 15 yıl önce taşındı. İki çocuk annesi kadın, 34 yaşındaki eşi Darren ile 2020 pandemi döneminde bahçelerini düzenlemek için kazarken eşsiz gizli bir yapı keşfetti.

Kazı sırasında evinin altında gizlenmiş 50 metre uzunluğundaki gizli yeraltı geçidi olduğunu fark etti. Gördükleri karşısında şoke olan çift, bunun hava saldırılarından korunmak için detaylı bir şekilde inşa edilmiş bir sığınak olduğunu düşünüyor.

Rebecca, bu gizli sığınağı 2020'deki pandemi sırasında ortaya çıkardıklarını ancak geçen yıla kadar kazmaya başlamadıklarını söyledi.

ALMAN BOMBARDIMANINDA KULLANILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Çift, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman bombardımanı sırasında 200 kadın ve çocuğa barınak sağladığına inanılan tünelde eski bir oyuncak tabanca, "paslı" cam şişeler, fare kapanları ve kaseler buldu.

Şaşırtıcı görüntülerde sığınağa inen basamaklar bir metre genişliğindeki "nemli" geçidi ortaya çıkarıyor. Çiftin çektiği videoda, geçidin yaklaşık 50 metre boyunca devam ettiğini ve bina yöneticisinin bir zamanlar başka bir girişin bulunduğunu söylediği çıkmaz sokağa ulaştığını gösteriyor.

Tiktok'ta paylaşılan video 390.000 kişi tarafından izlendi ve kullanıcılar ortaya çıkardıkları şeyle ilgili sorular sormakta gecikmedi.

Bir TikTok kullanıcısı "İnanılmaz. Keşke duvarlar konuşabilseydi." yorumunu yaptı.

Bir diğeri ise şunları söyledi: "Acaba burası (sığınak) kaç hayat kurtardı?

Üçüncü bir kullanıcı ise, "Sonunda ne olduğunu bilmek ve görmek ilgimi çekiyor. Dışarı açılıyor mu? Başka bir çıkışa mı çıkıyor?" yorumunda bulundu.

TARİHİ KEŞFETMEYE MOTİVE OLDULAR

Çift, yerel halkın İkinci Dünya Savaşı'na kadar uzanan ve bahçede savaştan kalma bir şeyler olabileceğini önermesinin ardından evlerinin üzerinde oturduğu şoke edici tarihi keşfetmeye motive oldu.

Karantinanın sıkıcılığından bıkan çift heyecanlanmak için can atıyordu ve iddiaların doğru olup olmadığını görmek için arka bahçelerini araştırmaya karar verdiler ve hayretler içinde tünelin açıklığını keşfettiler.

Rebecca, sığınağı ortaya çıkardıklarında ikilinin içeride eski bir oyuncak silah ve çok sayıda "paslı" şişe ve kase bulduğunu söyledi. İki çocuk annesi kadın şu anda sığınağın hangi savaşta kullanıldığını bilmediğini ve hala savaş zamanına ait tarihi araştırmaya çalıştığını söyledi.

Gazete kupürleri sığınağın İkinci Dünya Savaşı sırasında gönüllüler tarafından bombardımanlar sırasında 200 kadın ve çocuğu barındırmak ve onları "Hitlerizm'in zalimliklerinden" korumak için inşa edildiğini ortaya koyuyor.

"BÜYÜKLÜĞÜ KARŞISINDA ŞOKE OLDUK"

Ev sahibi, 34 yaşındaki Rebecca şunları söyledi:

"Eve taşındığımızda bu sığınağın bahçemizde olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Birkaç yıl sonra bazı mahalle sakinleri bahçede (savaştan kalma) bir şeyler olabileceğini söyledi. Sığınağı bahçedeki büyük bir levhanın altında bulduk ve ortaya çıkardık. İnsanlar bize bahçemizde bir şey olduğunu söylediler ama biz hiçbir şey yapmak istemedik. Ancak pandemi dönemi eve kapanmıştık ve canımız sıkılmıştı bu sayede bunu araştırmaya karar verdik."

"Hâlâ tarihini araştırmaya çalışıyoruz ama yine de gerçekten ilginç. Evlerimiz yetmişli yıllarda inşa edildi ve bu nedenle (bu evlerin) temelleri için kazdıkları toprağın tüneli örttüğünü varsayıyoruz. Şu anda sığınak hakkında bildiğimiz tek şey bazı gazete kupürlerinden bulabildiklerimiz. Sığınak köydeki tüm anne ve çocukların kullanması için inşa edilmişti."

"Barınağı ilk açtığımızda içinde bir oyuncak tabanca, çok sayıda fare kapanı, paslı şişeler ve kaseler bulduk. Sığınağı ilk keşfettiğimizde çok küçük olacağını düşünmüştük ama inanılmazdı ve büyüklüğü karşısında şoke olduk. Sadece bir avuç insanın sığabileceği kadar büyük olacağını düşünmüştük ama içine 200 kişinin sığabileceği düşünülüyor."

"İçeri girdiğinizde yaklaşık beş ya da altı basamak iniyorsunuz. Çok soğuk ve nemli ve sonra sadece tuğladan bir tünel. Tünel yolun sonuna, komşumun bahçesinin kenarına kadar uzanıyordu ancak farelerin girmesinden endişe ettikleri için kendi taraflarını kapattılar ve şimdi sadece bizim bahçemizden girebiliyorsunuz."

OKULLARA TARİHİ KEŞFETME FIRSATI SUNDULAR

Çift, sığınağı keşfettiklerinden beri içini temizlediklerini ve ışıklandırdıklarını ancak tarihi dokusunu korumak istedikleri için binada daha fazla değişiklik yapmak istemediklerini söyledi.

Rebecca çocuklarının savaş zamanı sığınağına girdikleri için çok heyecanlı olduklarını ve o zamandan beri yerel okullara gelip ziyaret etmek isteyip istemediklerini sorduklarını söyledi.