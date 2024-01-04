Evin köpeği 4 bin doları kuru mama gibi yemeye kalktı!

04 Ocak 2024 16:16 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:17

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan Clayton ve Carrie Law çifti bankadan çektikleri 4 bin doları yani yani yaklaşık 119 bin TL'yi evde bir kenara koyup ev işlerine daldılar ve hayatlarının hatasını yaptıklarını geç fark ettiler.

Evin köpeği para destesini fark ettiğinde şimdiye kadar hiç huyu olmayan bir hamle yaptı ve kemirmeye başladı. Mutfak masasına koyduğu paraları yerinde bulamayan Carrie, bir anda eşinin bağırarak köpeklerinin 4 bin doları yediğini söyledi. Carrie, bunu duyduğunda, kulaklarına inanamadığını, neredeyse kalp krizi geçirdiğini söyledi.

OYUNCAKLARINI BİLE ÇİĞNEMİYORDU

Köpekleri Cecil'in çok sakin bir mizacı olduğunu ve hiç objeleri ve oyuncaklarını çiğnemediğini söyleyen Carrie, bu paranın çiftin ortak hesabından çekildiğini ve kendileri için çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Durumu fark ettikten sonra veteriner ile konuşan çift köpeğin çiğnediği ve yediği banknotları toplamaya başladı. Köpeğin banknotların bir kısmını sindirmeye başladığını ve tuvaletini yapınca da çıktığını söyleyen çift geri kalan paranın ise köpek kusunca toplandığını söyledi.

SADECE 450 DOLARI KURTARAMADILAR

Carrie, "Paralar çok kötü kokuyordu ama bu paraları kurtarmamızın tek yolu buydu. Mucizevi bir şekilde 4000 doların büyük çoğunu kurtarmayı başardık" dedi. Çift, sadece 450 doları birleştiremediğini söyledi.

ABD medyasına açıklama yapan çiftin banka şubesi bu tür kazaların olduğunu ve paralar üzerindeki seri numarası göründüğü sürece paraları geri alabileceklerini dile getirdi.