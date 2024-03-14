Evlilik teklifi etti birkaç saat sonra öldü! Seneler sonra ölüm nedeni netleşti

14 Mart 2024 12:15 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:23

Yunanistan'da 2020 yılının ağustos ayında yaşanan trajedinin yıllar sonra netliğe kavuştu. Stephen Willits, otelde kız arkadaşına evlilik teklifi ettikten sonra 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Kız arkadaşıyla beraber yediği yemeğin ardından aşırı derecede alkollü olduğu öğrenilen 45 yaşındaki adamın moralinin iyi olduğu mutlu haberi arkadaşlarıyla paylaştığı belirtildi.

Hem ailesi hem de otel çalışanları ve misafirleri Stephen Willits'in iyi göründüğünü söylediler. Soruşturmada, Uttoxeter'den Bay Willits'in 'hafif depresyon' yaşadığı ancak intihar düşüncesi veya akut akıl sağlığı hastalığı geçmişi olmadığı belirtildi.

CİNAYET YA DA İNTİHAR DEĞİL

Staffordshire adli doktor yardımcısı Daniel Howe şunları söyledi:

''Stephen yüksekten düşme sonucu öldü. Morali iyi görünüyordu. O gün kız arkadaşına evlenme teklif etmişti ve bundan mutluydu. Ailesine ve otelin diğer sakinlerine olumlu yorumlarda bulundu.''

Howe, ölümdeki cinayet ya da intihar şüphesinin kalktığını, ''Toksikoloji raporuna göre aşırı derecede alkollü olduğu kanıtlandı. Balkona neden yaklaştığı ise belirlenemedi.'' sözleriyle açıkladı.

Dailymail'in haberine göre, Stephen'ın kız kardeşi Leslie Willits, StokeonTrent Live'a kendisinin ''şimdiye kadarki en iyi insan'' olduğunu ve sağlıklı söyledi.