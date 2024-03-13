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13 Mart 2024 14:14 - Güncelleme : 13 Mart 2024 14:14

Evsiz adamın pet şişeden bot macerası... İmdat çağrısına sahil güvenlik yetişti

Tayland'da pet şişelerden yaptığı botla bir adaya gitmek üzere sabah erken saatlerde kıyıdan açılan evsiz adam, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolü kaybetti. Gelen ihbar üzerine çaresiz adamın imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Evsiz adamın pet şişeden bot macerası... İmdat çağrısına sahil güvenlik yetişti

Tayland'ın Pattaya şehrinde "Somkiat Amca" olarak bilinen 53 yaşındaki evsiz adam, 7.5 kilometre uzaklıktaki Ko Lan Adası'na gitmek üzere pet şişelerden yaptığı botla dün sabah saatlerinde denize açıldı.

Ancak botu şiddetli rüzgar ve güçlü akıntının etkisiyle savrulmaya başladı. Durumu fark eden bir sürat teknesi, sahil güvenliğe ihbarda bulundu.

Evsiz adamın pet şişeden bot macerası... İmdat çağrısına sahil güvenlik yetişti - 1. Resim

2.4 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Sahil güvenlik ekibi hemen harekete geçti, pet şişe botuyla savrulan adamı kıyıdan yaklaşık 2.4 kilometre uzaklıkta buldu. Adam sahil güvenliğin teknesine alınırken, pet şişelerden yaptığı botu da tekneye bağlanarak kıyıya kadar çekildi.

Evsiz adamın pet şişeden bot macerası... İmdat çağrısına sahil güvenlik yetişti - 2. Resim

Evsiz olduğu ve geçimini plastik toplayarak sağladığı öğrenilen adam, denize sabah erken saatlerde açıldığını ancak ilerleyen saatlerde etkisini gösteren şiddetli rüzgar sebebiyle botun kontrolünü kaybettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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