Evsiz adamın pet şişeden bot macerası... İmdat çağrısına sahil güvenlik yetişti

13 Mart 2024 14:14 - Güncelleme : 13 Mart 2024 14:14

Tayland'ın Pattaya şehrinde "Somkiat Amca" olarak bilinen 53 yaşındaki evsiz adam, 7.5 kilometre uzaklıktaki Ko Lan Adası'na gitmek üzere pet şişelerden yaptığı botla dün sabah saatlerinde denize açıldı.

Ancak botu şiddetli rüzgar ve güçlü akıntının etkisiyle savrulmaya başladı. Durumu fark eden bir sürat teknesi, sahil güvenliğe ihbarda bulundu.

2.4 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Sahil güvenlik ekibi hemen harekete geçti, pet şişe botuyla savrulan adamı kıyıdan yaklaşık 2.4 kilometre uzaklıkta buldu. Adam sahil güvenliğin teknesine alınırken, pet şişelerden yaptığı botu da tekneye bağlanarak kıyıya kadar çekildi.

Evsiz olduğu ve geçimini plastik toplayarak sağladığı öğrenilen adam, denize sabah erken saatlerde açıldığını ancak ilerleyen saatlerde etkisini gösteren şiddetli rüzgar sebebiyle botun kontrolünü kaybettiğini belirtti.