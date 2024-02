F-35'leri tahtından edecek 'hayalet'! ABD'de yeni krizi tetikliyor

19 Şubat 2024 10:19 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 10:29

Derleyen: Murat Makas

F-35’ler teknik hataları ve kazalarıyla gündemden düşmüyor. ABD Ulusal Muhafız Komutanı Korgeneral Michael A. Loh, ABD’de F-35 savaş uçaklarıyla ilgili yeni bir tartışmanın kapısını açtı.

2021’de İngilizlere ait bir F-35 B'nin HMS Queen Elizabeth'ten kalkarken Akdeniz'de düştüğü bildirilmişti. 2022 yılında Güney Çin Denizi’nde bir F-35 C Stealth savaş uçağı düşmüştü. 2020’de de ABD’ye bir F-35 Florida'daki Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'ne inerken kaza geçirmişti.

Çok yönlü savaş uçağı üretildiği günden bu zamana kadar birçok kez ortak operasyonel ve gelişimsel testlerden geçti. ABD Hava Kuvvetleri Birliği'nin Harp Sempozyumu'nda yakın zamanda düzenlenen bir etkinlikte Korgeneral Michael A. Loh, üretim hataları ve testlerde kaynaklanan sorunları hatırlatarak gözleri F-15 EX Eagle II savaş uçağına çevirdi.

ÇİN DETAYI

Michael A. Loh gazetecilere F-15 EX Eagle için ''vatanımız için bir savunma aracı olduğu kadar, gücü yansıtmanın da bir yoludur. Savaş kabiliyeti daha iyidir. F-15 EX'teki benzersiz işletim sistemimiz, gerekli sensörleri, silahları ve diğer muharebe malzemelerini kolaylıkla kullanmamıza olanak sağlıyor. Operasyonel Uçuş Programına [OFP] müdahale etmeden bu sistemi hızlı bir şekilde güncelleyebiliyoruz . Bu esneklik modern savaşta büyük bir avantajdır'' dedi. Ayrıca Michael A. Loh, F-15 EX'in JASSM-ER'ler gibi gelişmiş uzun mesafe silahlarını ve uzun menzilli füzeleri kullanma becerisinin de altını çizdi. Yerleşik yakıt depoları sayesinde uzun süreli görevleri yerine getirebilen uçak, gelecekteki çatışmalarda hava üstünlüğü potansiyeli sağlıyor. Loh, bunun Çin ile herhangi bir olası çatışmada önemli olabileceğini ima etti.

DAHA FAZLA F-15EX İÇİN BASKI YAPACAKLAR

Loh, Hava Muhafızlarının envanterinde daha fazla F-15 EX jetinin bulunmasını savunuyor. 2023 Mali Yılı bütçesinde planlanan jet sayısı 144'ten sadece 80'e düştüğünde Loh, daha fazla F-15 EX için baskı yapmaya devam edeceğini açıkça belirtti.

Artık envanterinde daha fazla F-35 bulunduran ABD Hava Ulusal Muhafızları’ndan bilgi alan bir askeri analist, ''Asıl hedef, giderek yaşlanan ve bakımı pahalı hale gelen mevcut F-15'lerimize bir yükseltme sunmaktır. Tamamen yeni bir uçağı sistemimize kazandırmaktansa aynı jetin daha üstün bir versiyonunu getirmek daha mantıklı görünüyor'' dedi.

Bir çok analist, filoda bir gizli savaş uçağının gerekliliğini vurgularken F-15 EX'in destekçileri, rollerinin F-35'e atananlardan farklı olduğunu ve dolayısıyla teknik olarak yetişebileceğini söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde F-15 EX savaş uçağı füze testini başarıyla tamamladı. F-15 EX’in F-16 Fighting Falcon, F-35 ve F-22 Raptor gibi modellerden daha fazla havadan havaya füze taşıdığı belirtiliyor. F-15 EX'in beklenen operasyonel ömrünün 20.000 saat olduğu vurgulanıyor. F-35'in 8.000 saatiyle karşılaştırılırsa Hava Kuvvetlerinin yalnızca bir F-15 EX'in çalışma saatine eşit olması için üç F-35A'ya ihtiyaç duyacağı açıkça ortaya çıkıyor.

F-35'LER KADAR BAŞARILI

ABD’de çoğu askeri gözlemci ve ANG yetkilisi, özellikle de savaş etkinliğini artırmak için F-15 EX'in en iyi seçenek olduğuna inanıyor. İki yıllık testlerin ardından jet, ateş gücü ve hassasiyet performansı gibi alanlarda beklentileri aştı. F-15 EX'in bombalama operasyonlarının F-35 kadar başarılı olduğu ortaya çıktı.

F-15 EX Eagle II'nin fiyat etiketinin 90 milyon dolar gibi dudak uçuklatan bir rakam olduğu söyleniyor. Geçen Ekim ayında, bir Hava Kuvvetleri sözcüsü F-15 EX programının maliyet yapısında bazı değişiklikler olduğunu açıklamıştı. Onlara göre F-15 EX'in maliyeti ikinci partide 90 milyon dolardan başlayacak, üçüncü partide 97 milyon dolara çıkacak, dördüncü partide ise 94 milyon dolara düşecek. Ancak F-15 EX Eagle II savaş uçağının fiyatının ikinci partiden üçüncü partiye yükseleceğinin açıklanmasının ardından havacılık devi Boeing, artan bu maliyetleri yönetmenin yollarını aramaya başladı. Ekipleri, “uçuş maliyetini” (uçmaya hazır olduğunda her jetin maliyeti) 80 milyon doların altında tutabileceklerine inanıyor.

F-15 EX, F-22 sayısının yetersiz olması ve F-35'teki gecikmeler nedeniyle yaşlanan F-15C/D filosunun yeniden sermayelendirilmesi amacıyla 2018 yılında ABD Savunma Bakanlığı'nın Maliyet Değerlendirmesi ve Program Değerlendirmesi (OSD CAPE) çalışmasıyla başlamıştır.

GELİŞMİŞ 4. NESİL

Beşinci nesil F-22 ve F-35 ile karşılaştırıldığında 2028 yılına kadar modern hava savunmalarına karşı ayakta kalması beklenmese de F-15EX, yurt ve hava üs savunması yapabilir, sınırlı hava savunmalarına karşı uçuşa yasak bölgeleri uygulayabilir ve konuşlandırılabilir. ön cephedeki gizli savaşçıları desteklemek için büyük boy silahlar taşıyabilir. F-15 EX, F-15 Advanced Eagle uçak ailesinin bir çeşididir.

F-15EX ve eski F-15’ler arasındaki en önemli fark, Açık Görev Sistemleri (OMS) mimarisinde yatmaktadır. OMS mimarisi, yeni nesil uçak teknolojilerinin hızlı bir şekilde entegrasyonunu sağlamaktadır. F-15 EX ayrıca kablosuz uçuş kontrolleri, yeni bir elektronik savaş sistemi, gelişmiş kokpit sistemi ve eski F-15’lerde bulunan görev sistemleri ile yazılımın en yeni versiyonlarına sahip olacak.

2200 km’yi aşan harekat yarıçapı sayesinde oldukça uzak mesafelerde ki hedeflere harekat düzenleme kapasitesine sahip olacak F-15 EX, APG-82V1 AESA radar ile çok daha keskin gözlere sahip olacak. Güçlendirilmiş motorları ile ses hızından 2,5 kat daha fazla hıza ulaşabilen yeni nesil F-15’lerin, aynı zamanda 13 ton silah taşıma kapasitesi bulunuyor. F-15 EX’te bakım ve idame masrafları düşürülürken, gövde ömürlerinin ise 20 bin saate çıkarıldığı paylaşılan bilgiler arasında.

Genel özellikleri

Mürettebat: 1 veya 2 (pilot ve silah sistemleri sorumlusu )

Uzunluk: 63 ft 9,6 inç (19,446 m)

Kanat açıklığı: 42 ft 9,6 inç (13,045 m)

Yükseklik: 18 ft 6 inç (5,64 m)

Kanat alanı: 608 ft2 (56,5 m2 )

Kanat profili : kök: NACA 64A006.6 ; ipucu: NACA 64A203 [69]

Boş ağırlık: 34.600 lb (15.694 kg)

Maksimum kalkış ağırlığı: 81.000 lb (36.741 kg)

Güç ünitesi: 2 × General Electric F110-GE-129 art yakıcılı turbofan , her biri kuru olarak 17.155 lbf (76.31 kN) itme kuvveti, art yakıcı ile 29.500 lbf (131 kN)

Maksimum hız: 1.434 kn (1.650 mph, 2.656 km/h) / Yüksek rakımda Mach 2,5+

Alçak irtifada 782 kn (900 mph; 1.448 km/h) / M1,2

Savaş menzili: 687 deniz mili (791 mil, 1.272 km)

Feribot menzili: Uyumlu yakıt depoları ve üç harici yakıt deposuyla 2.100 nmi (2.400 mi, 3.900 km)

Servis tavanı: 60.000 ft (18.000 m)

g sınırları: + 9

Tırmanma hızı: 50.000 ft/dak (250 m/s) +

İtme/ağırlık : 0,93

Silahlanma

Toplar: 1 × 20 mm (0,787 inç) M61A1 Vulcan 6 namlulu Gatling topu , 500 mermi M-56 veya PGU-28 mühimmatı

Sabit noktalar: 4 kanat dikmesi, gövde dikmesi, 29.500 lb (13.400 kg) harici yakıt ve mühimmat kapasiteli 23 donanım noktalı CFT'lerdeki bomba rafları

Füzeler

Havadan havaya füzeler : 12 sabit nokta

AIM-9 Yan Sarma Makinesi

AIM-120 AMRAAM

AIM-260 JATM (Entegre edilecek)

Havadan karaya füzeler :

AGM-158 JASSM

AGM-88 ZARAR

AGM-183 ARRW

Bombalar:

GBU-31 veya GBU-38 JDAM

GBU-39 Küçük Çaplı Bomba

Aviyonik

Radar : Raytheon AN/APG-82(V)1 AESA radarı

Hedefleme bölmeleri : Martin Marietta AN/AAS-13/14 LANTIRN veya Lockheed Martin AN/AAQ-33 Sniper XR bölmesi

Lockheed Martin AN/ASG-34(V)1 Legion IRST bölmesi

Karşı önlemler: BAE Systems AN/ALQ-250 Eagle Pasif Aktif Uyarı Hayatta Kalma Sistemi (EPAWSS) - kombine elektronik harp / elektronik karşı tedbir sistemi

BAE Systems AN/ALE-47 Havadan Karşı Tedbir Dağıtıcı Sistemi