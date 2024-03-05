F-16 ve F-35 ön planda! İşte Hakan Fidan'ın ABD'de gündeme getireceği konular

05 Mart 2024 14:26 - Güncelleme : 05 Mart 2024 14:45

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Mart'ta ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın daveti üzerine ABD'ye gidecek. Türkiye ve ABD arasındaki ikili işbirliğinin öne çıkacağı görüşmenin detaylarını İngiliz haber ajansı Reuters kaleme aldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı çerçevesinde küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında kapsamlı bir diyalog gerçekleştirilecek.

Washington'da Bakan Fidan'ın senato üyeleriyle temaslarda bulunması ve Milli Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesi bekleniyor. Fidan, FETÖ ve PKK-YPG ile mücadelede Türkiye’nin beklentilerini de iletecek.

F-16 VE F-35 SÜRECİ ÖN PLANDA

Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre; savunma sanayi alanında atılması gereken adımlar, F-16 programına ilişkin sürecin sağlıklı bir şekilde ilerletilmesi, F-35 programında ilgili prosedürlerin tamamlanması, Türkiye'nin CAATSA yaptırımlarından çıkarılma talebi ve ortak savunma sanayii projelerinde ilerleme sağlanması için kısıtlamaların kaldırılması gibi konular da gündemde yer alacak. Türkiye-ABD enerji işbirliğinin güçlü şekilde devam etmesi de ele alınacak.

İSRAİL-GAZZE VE UKRAYNA-RUSYA SAVAŞLARI

Gazze'de acil ve tam ateşkesin sağlanması gerektiğini de belirtecek olan Bakan Fidan, iki devletli çözüm için harekete geçilmesini de dile getirecek. Ukrayna-Rusya savaşı da gündemde olacak. Fidan, müzakerelere geri dönülmesi, Tahıl Girişimi'nin canlandırılması ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması da gündemdeki konular arasında.

BÖLGESEL KONULAR

Ayrıca Yunanistan'la pozitif seyreden ilişkiler, Azerbaycan-Ermenistan barış süreci, Libya, İran, Yemen ve Suriye gibi bölgesel konular görüşülecek.