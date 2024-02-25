Faslı doktordan tüm dünyaya Gazze sitemi: Alınlarında utanç lekesi olarak kalacak

25 Şubat 2024 10:48 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 11:01

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 30 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıların tüm şiddetiyle devam ettiği Gazze Şeridi'nde bir ay gönüllü görev yapan Faslı doktor Zuheyr Lahna, Gazze'de yaşananları anlatıp, saldırılara sessiz kalanlara isyan etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Doktor Lahna, en temel ihtiyaçlardan yoksun hastanelerdeki yaralılara yardım etmek için Gazze Şeridi'nin güneyinde bir ay geçirdiğini aktardı.

Lahna, bir ayın hızla geçtiğini, son günlerde pek bir şey yapmadığını hissettiğini ve hala gerçekleştiremediği bazı şeyler olduğunu belirterek, "Gazze'de yaşananlar tüm dünyanın yüzünde utanç izleri bırakacak ve sonuçları sadece Allah'ın bileceği şekilde olacaktır" dedi

HER ŞEYE İHTİYACLARI VAR...

Lahna, Gazze'dekilerin barınma, yiyecek, giyecek, su, çocuk maması ve bezi başta olmak üzere her şeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Faslı doktor, Gazze'den ayrıldıktan sonra gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de kaldığı otelde güvendeyken hissettiği duyguları ifade edemediğini kaydederek, dehşeti ve korkuyu yaşamamış birine güvenliğin ne demek olduğunun anlatılamayacağını belirtti.

Lahna, "25 yıldır çatışma ve savaşların olduğu yerlerde gönüllü görev yapıyorum ama Gazze'de insanların yaşadıkları şimdiye kadar gördüklerimin en kötüsüydü ve Gazze Şeridi'nin kuzeyine gidemedik" ifadelerini kullandı.