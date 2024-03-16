Fas'ta korkutan deprem! 3 kentte ve komşu bölgelerde hissedildi

16 Mart 2024 01:43 - Güncelleme : 16 Mart 2024 01:45

Dünya beşik gibi sallanıyor... Bu sefer Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta korkutan deprem meydana geldi. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü Başkanı Nasır Cabur, yaptığı açıklamada, merkez üssü ülkenin orta kesimlerindeki Deryuş kenti açıklarında olan 4,7 büyüklüğündeki depremin dün akşam 20.17'de olduğunu söyledi.

KOMŞU BÖLGELERDE DE HİSSEDİLDİ

Depremin Deryuş, Nazur ve Huseyme kentlerinde etkili olduğunu söyleyen Cabur aynı zamanda komşu bölgelerde de hissedildiğini belirtti.

OLUMSUZ BİLGİYE ULAŞILMADI

Deprem sebebiyle şu ana can veya mal kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Fas'ta 8 Eylül 2023 gecesi El-Huz'da meydana gelen depremde 3 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı. Söz konusu depremde, Azilal bölgesinde de çok sayıda can kaybı yaşanmıştı.