Fed’in toplantı tutanaklarında faiz indirimi 'risk' olarak yorumlandı 

21 Şubat 2024 22:25 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 22:25

ABD Merkez Bankası’nın Ocak toplantısına ilişkin toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, yetkililerin faiz indirimi konusunda aceleci olmayacağına ve enflasyon konusunda temkinli olduklarına işaret etti.

Toplantı tutanaklarına göre, çoğu Fed yetkilisi, hızlı bir faiz indiriminin taşıdığı risklere dikkat çekerken, bazı yetkililer mevcut enflasyon düşüşünün durma riskine işaret etti.

Politika faizinin muhtemelen zirveye ulaştığına inanan katılımcılar, yine de enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'lik hedefe doğru ilerlediğinden emin olunana kadar herhangi bir faiz indiriminin uygun olmayacağı konusunda hemfikir oldu.

EKONOMİK İSTİKRAR VURGUSU!

ABD'de son dönemde açıklanan veriler, enflasyonun hala yüksek seyrettiğini gösteriyor. Fed yetkilileri, enflasyonun uzun vadeli gidişatını yakından ve dikkatle takip edeceklerini belirtti.

Hızlı faiz indiriminin hem olumlu hem de olumsuz yönlerdeki risklere dikkat çekilirken, politika yapıcılarının enflasyonu kontrol altına alma ve ekonomik istikrarı sağlama konusunda dengeli bir yaklaşım sergileyecekleri vurgulandı.