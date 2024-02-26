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26 Şubat 2024 12:04 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 12:05

Filistin Başbakanı Iştiyye istifa etti: Teknokratik yönetim için jest

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, istifa etti. Filistin Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunan bakan, yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı, Reuters
Filistin Başbakanı Iştiyye istifa etti: Teknokratik yönetim için jest
Filistin, Gazze, Hamas

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde hükümetin haftalık toplantısı sırasında Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye istifasını sundu. Filistin Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunduğunu belirten Iştiyye, istifa kararını 20 Şubat Salı günü Abbas'a sözlü olarak ilettiğine işaret etti.

Iştiyye, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler bağlamında gelecek dönemde hükümet düzeyinde yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Filistin Başbakanı Iştiyye istifa etti: Teknokratik yönetim için jest - 1. Resim

Filistin yönetimini idari bir araca dönüştürme çabalarının olduğuna dikkati çeken Iştiyye, Filistin yönetiminin İsrail'in uygulamalarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Iştiyye, Filistin devleti kuruluncaya kadar İsrail'e karşı mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

TEKNOKRATİK YÖNETİM İÇİN JEST

2019 yılında göreve getirilen Filistin Başbakanının istifa edebileceğine dair iddialar son günlerde konuşuluyordu. Yaşanan bu gelişme, Hamas'ın İsrail-Hamas çatışmasının ardından Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğin yeniden tesis edilmesine odaklanan teknokratik bir yönetimin oluşturulmasına yönelik jestleri olarak görülüyor.

İngiliz haber ajansı Reuters ise, "Bu hareket, Gazze'deki çatışmaları durdurmak ve savaştan sonra bölgeyi yönetecek siyasi bir yapı üzerinde çalışmaya başlamak için uluslararası çabalar yoğunlaşırken, Başkan Mahmud Abbas'a Filistin Yönetimi'ni yeniden kurması için artan ABD baskısının ortasında geldi" yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı, Reuters
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