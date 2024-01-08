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    • 08 Ocak 2024 12:59 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 15:05

    Filistin bayrağı astığı için bombalı araçla tehdit edildi!

    Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: The Guardian, Anadolu Ajansı

    Avustralya'nın Sidney kentinde bir kişi, evinin önüne Filistin bayrağı asarak Gazze'ye 94 gündür bombalar yağdıran İsrail'i protesto ettiği için bombalı araçla tehdit edildi.

    Israil, Filistin, Avustralya

    Avustralya Sidney'de yaşayan Theo adlı kişi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye acımasız saldırılar düzenleyen İsrail'e karşı görüşlerini belirttiği bir yazı tahtasıyla beraber Filistin bayrağını evinin önünde sergiliyordu. Theo, 5 Ocak'ta evinin önünde üzerinde yakıt bidonu olan bir araba gördüğünü söyledi.

    Bidona koli bandıyla yapıştırılmış büyük cıvatalar, çakmak ve bir parça da bez bulduğunu belirten Theo, bunların üzerinde de "Yeter! Bayrağı indir! Tek hakkın var!" yazılı notu buldu.

    Filistin bayrağı astığı için bombalı araçla tehdit edildi!

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve bomba imha ekibi, aracın üzerine konulan cismi inceledi. Polis, inceleme sonucunda cismin zararsız olduğunun tespit edildiğini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    Filistin bayrağı astığı için bombalı araçla tehdit edildi!

    FİLİSTİN BAYRAĞINDAN VAZGEÇMEDİ

    Theo, 9 News'e yaptığı açıklamada, bombalı araç tehdidinin korkutucu bir durum olduğunu ancak Filistin bayrağını sergilemeye devam edeceğini söyledi.

    Filistin bayrağı astığı için bombalı araçla tehdit edildi!

    Bölge sakinlerinden biri de sahte de olsa bunun çok korkutucu olduğunu belirterek "Ya biri böyle bir şey yapacak kadar deliyse diye düşündürüyor." ifadesini kullandı.

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    Haberler>Dünya>Filistin bayrağı astığı için bombalı araçla tehdit edildi!
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    israilfilistinavustralya
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