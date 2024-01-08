Filistin bayrağı astığı için bombalı araçla tehdit edildi!

08 Ocak 2024 12:59 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 15:05

Avustralya Sidney'de yaşayan Theo adlı kişi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye acımasız saldırılar düzenleyen İsrail'e karşı görüşlerini belirttiği bir yazı tahtasıyla beraber Filistin bayrağını evinin önünde sergiliyordu. Theo, 5 Ocak'ta evinin önünde üzerinde yakıt bidonu olan bir araba gördüğünü söyledi.

Bidona koli bandıyla yapıştırılmış büyük cıvatalar, çakmak ve bir parça da bez bulduğunu belirten Theo, bunların üzerinde de "Yeter! Bayrağı indir! Tek hakkın var!" yazılı notu buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve bomba imha ekibi, aracın üzerine konulan cismi inceledi. Polis, inceleme sonucunda cismin zararsız olduğunun tespit edildiğini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

FİLİSTİN BAYRAĞINDAN VAZGEÇMEDİ

Theo, 9 News'e yaptığı açıklamada, bombalı araç tehdidinin korkutucu bir durum olduğunu ancak Filistin bayrağını sergilemeye devam edeceğini söyledi.

Bölge sakinlerinden biri de sahte de olsa bunun çok korkutucu olduğunu belirterek "Ya biri böyle bir şey yapacak kadar deliyse diye düşündürüyor." ifadesini kullandı.