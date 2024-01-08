Filistin lideri Mahmud Abbas'tan İsrail'e mesaj: Tek çözüm siyasi

08 Ocak 2024 16:35 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 17:12

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yle görüştü. İttihadiye Sarayı'nda bir araya gelen iki lider Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeleri görüştü.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını sona erdirmek için tüm taraflarla birlikte çalışılması gerektiğini kaydeden Abbas, "Gazze Şeridi, Batı Şeria veya Kudüs'teki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini kesinlikle reddettiğini" vurguladı.

''TEK ÇÖZÜM SİYASİ''

Abbas, bölgede tırmanan gerginliğin tek çözümünün İsrail'in "başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin topraklarındaki işgaline son veren siyasi çözüm" olduğunu ifade etti.

Toplantıya Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Filistin İstihbarat Servisi Başkanı Macid Ferec, Filistin Devlet Başkanı Diplomasi Müsteşarı Mecdi el-Halidi ve Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diyab el-Luh katıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 835 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 334 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 153 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.