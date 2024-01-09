Filistin’de kira fiyatları yüzde 800 arttı! BM'den kritik uyarı geldi...

09 Ocak 2024 19:50 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 20:19

Birleşmiş Milletler (BM) İsrail’in Gazze saldırıları sonucu mülteci kamplarında kalan Filistinliler için kritik bir uyarıda daha bulundu. BM, çadırlardaki yoğunluk dolayısıyla bulaşıcı hastalıkların arttığını duyurdu.

“BULAŞICI HASTALIKLARA YOL AÇIYOR”

Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlardaki yoğunluk bulaşıcı hastalıklara yol açıyor. İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’nde ortalama 1 çadırda 15’ten fazla yerinden edilen Filistinlinin kaldığı ve bu durumun da bulaşıcı hastalıklara neden olduğu belirtildi.

“ÇADIRLAR AŞIRI KALABALIK”

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze’deki yerinden edilmiş insanların durumuna ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamaya göre, Gazze Şeridi’nde çadır ve geçici barınaklar aşırı kalabalık ve bir çadırda 15’ten fazla kişi kalıyor.

YÜZDE 800’E ÇIKTI

Bu durum da insanları hijyenik olmayan koşullara ve bulaşıcı hastalıklara maruz bırakıyor. Yerlerinden edilen kişilerin kendi kendilerine kurdukları geçici barınaklar ise mevcut hava koşullarına dayanıksız malzemelerden inşa ediliyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki yerinden edilen kişilerle yapılan ankete göre, güneyde yeterli kalınacak yer bulunmaması nedeniyle dairelerin kiraları normal fiyatının yüzde 800 fazlasına kadar çıktı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), "Gazze'de 280 bin nüfusu olan Refah, şu anda 1 milyondan fazla yerinden edilmiş insanı ağırlıyor." açıklamasında bulunmuştu. UNRWA, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle 1 milyon 900 bin kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 210 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.