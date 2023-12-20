Filistin'i destekleyen sunucuyu işten çıkardılar!

20 Aralık 2023 19:29 - Güncelleme : 20 Aralık 2023 20:02

Avustralya'nın önde gelen yayın kuruluşlarından ABC'nin radyosunda sunuculuk yapan Antoinette Lattouf, sosyal medya hesabında Filistin'e destek veren paylaşımlar yapmasının ardından rahatsız olan yönetim tarafından işten çıkarıldı.

Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, ABC'nin sözcüsü, Lattouf ile ilgili bir açıklama yaptı.

"BU HAFTA ALAN İKİ MESAİSİNDE ÇALIŞMAYACAK"

Lattouf'un ABC ile "kısa süreli sözleşmeyle" çalıştığını belirten sözcü, "ABC Sydney geçici sunucusu Antoinette Lattouf, bu hafta kalan iki mesaisinde çalışmayacak" dedi.

Filistin'e destek veren paylaşımlarının ardından işten çıkarılması dikkati çeken Lattouf, sosyal medya platformları Instagram ve X'te ABC'nin kararıyla ilgili paylaşım yaptı.

"HAKSIZ YERE ÇIKARILDIM"

Lattouf, ABC'nin kendisini "haksız yere" işten çıkardığını açıkladı. Kanala karşı "yasal yollara başvuracağı" mesajını veren Lattouf, işten çıkarılması nedeniyle "hayal kırıklığına" uğradığını söyledi.